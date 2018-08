Za konkurenci jsem rád, chyběla by motivace, říká Šípek z Chrudimi

„Bez ní by to ani nebylo ono. Výkony nás všech by šly dolů, chyběla by správná motivace. Jsem rád, že tu ti kluci jsou,“ říká Šípek.

Za zhruba třičtvrtěhodinku na hřišti už dokonce stihl první gól. I když - sám si nebyl stoprocentně jistý, že to byl on, kdo se v 90. minutě výsledkově nešťastného sobotního zápasu Chrudimi s Ústím nad Labem (porážka 2:3) dotkl míče jako poslední.

„Gól padl po rohu, někdo od nás hlavičkoval a na brankové čáře se nedomluvili hostující gólman se spoluhráčem. Já tam jenom skočil do souboje a pak se míč odrazil do tyčky - ani nevím, jestli jsem ten gól dal já nebo Ondra Kesner. Těžko říct,“ přemítal Šípek.

Z chyb se musíme poučit

Každopádně - Chrudim vsítila kontaktní gól, jenže běžela už 90. minuta. Na případné vyrovnání domácí dostali jen pár minut nastavení.

„Vždycky se musí věřit, že s tím výsledkem ještě něco uděláte, a podle mě to tak měl celý tým, i když už zbývalo opravdu málo času,“ podotkl Šípek. „Bohužel to nevyšlo.“

Zklamání prožíval veliké, ale zároveň už hleděl směrem dopředu:

„Dostali jsme laxní góly. Musíme se z toho poučit a pracovat na sobě dál. Jinak projev nebyl špatný, myslím, že jsme hráli pěkný fotbal, fanouškům se to muselo líbit. Bohužel nás srazily chyby. Bez nich dokážeme získat body.“

Chrudim v příštím kole zajíždí na půdu exligového Brna, kde hraje v neděli až od 20 hodin večer.