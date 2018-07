Chrudim v přípravě opět vyhrála. Ale kouč Jirousek se drží zpátky

„Budu se opakovat, když řeknu, že příprava je pro nás hrozně krátká. Zatím je to syrové i od nových hráčů. Musíme na všem zapracovat ještě během ligy a každý musí udělat maximum pro to, aby se co nejrychleji přizpůsobil naší hře. Čeká nás dost práce,“ uvědomuje si Jirousek v rozhovoru pro klubový web.

V kádru má sedm nových hráčů, kteří mají opravdu málo času na to, aby se začlenili do chrudimského systému.

„Noví kluci tu nejsou proto, aby nahrazovali ty stávající, ale spíš jsme potřebovali rozšířit kádr, protože už ve třetí lize jsme jej měli hodně úzký,“ vysvětluje Jirousek.

Podle výsledků jeho týmu v přípravě si vše postupně sedá, ale chrudimský trenér na to nekouká.

„Výsledky v přípravě pro nás vůbec nejsou podstatné. Každý zápas včetně toho posledního jsme brali jako další možnost vyzkoušet si několik herních variant. A s tím musíme bohužel pro začátek jít i do ligy,“ předesílá Pavel Jirousek.

V opačné situaci je soupeř Chrudimi ze Živanic. Jemu příprava, dá se říct, teprve začíná a asistent trenéra Jaroslav Kratochvíl si i přes prohru sobotní měření sil pochvaloval.

„Byl to pro nás velmi dobrý test v rámci přípravy. V první půli jsme podali sympatický výkon, měli jsme i šance, ale po chybě v defenzivě šla Chrudim do vedení. Ve druhém poločase se pak naplno projevila její kvalita, kterou Kesner korunoval druhým gólem,“ rekapituluje Kratochvíl.

Živanice se v příští sezoně představí ve třetí lize, kterou Chrudim dobře zná. Kratochvíl však souboj vůbec nebral jako ukázku toho, co jeho tým v ČFL čeká.

„Tenhle zápas nám zatím nemohl nic napovědět. Jsme na začátku přípravy a nehráli jsme v plné sestavě. V generálce nás ještě čekají Zápy, tam už bychom mohli být moudřejší,“ tuší Kratochvíl.

Sobota byla na východě Čech plná fotbalu. První přípravné utkání mají za sebou také hráči orlickoústecké Jiskry, kteří hostili Hradec Králové. Podlehli mu 1:3. Jako tradičně družina kolem Vladimíra Chudého do přípravy vstoupila těžkým zápasem.

„Jsme zvyklí. Loni v létě i v zimě to bylo stejné. Myslím, že to je dobře, každé takové utkání nás dobře prověří. S Hradcem jsme hráli obstojně na to, že šlo o první přípravu po týdnu náročných tréninků, ale dostali jsme dva zbytečné góly. Být to 1:1, byl bych spokojenější,“ říká Chudý.