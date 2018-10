Fotbalisté Chrudimi mají bod, přišli ale o gólmana Mrázka

„Za bod můžeme být rádi. V této soutěži je každý dobrý,“ nehrál si na nic chrudimský obránce Vojtěch Řezníček.

Chrudim přitom šla do vedení. Hned v deváté minutě totiž pokutový kop proměnil Jakub Šípek. „Tomáš Froněk byl faulovaný, takže to kopat nešel. Nikdo se k tomu neměl a já si řekl, že už tu smůlu na puntíku prostě musím prolomit,“ objasnil.

Penaltu nasměroval ostře nahoru a gólman hostí neměl šanci zasáhnout. „Předtím jsem třikrát trefil stejnou tyčku, takže i teď jsem byl trochu nervózní. Zahrál jsem to ovšem přesně tak, jak jsem si představoval. Teď už to snad bude jednodušší,“ věří Šípek.

V prvním poločase se potom penalta zahrávala ještě jednou. To však na druhé straně po faulu domácího brankáře Mrázka. „Šel si pro míč a bohužel přitom trefil soupeře a rozhodčí ji nařídil,“ litoval Řezníček.

A po první přestávce bylo díky ní srovnáno 1:1. Po zemi se prosadil českobudějovický kapitán Jiří Kladrubský. „Byla to škoda, protože jsme se celý týden na hru soupeře připravovali. Bylo jasné, že budeme muset hlavně bránit. Dařilo se nám to, ale stejně to nestačilo,“ pokračoval Řezníček.

Přesto si právě díky němu Chrudim ještě jednou vysloužila vedení. V padesáté minutě se k Řezníčkovi odrazil volný přímý kop Ondřeje Kesnera a čtyřiadvacetiletý zadák míč z voleje napálil přímo do šibenice českobudějovické brány.

„Do konce života mám vybráno,“ smál se a pokračoval: „Trefil jsem to krásně, takhle se mi to snad ještě nepodařilo ani na tréninku.“

Radost z tohoto nadmíru přesného zásahu však Chrudimi vydržela jen něco málo přes dvacet minut.

Pak se totiž po nenápadném centru hlavou prosadil aktuálně nejlepší střelec ligy David Ledecký a bylo znovu srovnáno.

A pro Chrudim to byla ztráta dvojnásobná. Nejen bodová, ale také přišla o svého prvního gólmana Lukáše Mrázka. „Hlava z nějakých dvanácti metrů, gólman si pro to vyskočil, ruplo mu v koleni a konec. Vypadá to na meniskus, neskutečná smůla. ‚Mráza‘ říkal, že by to jinak normálně měl,“ bědoval po utkání chrudimský trenér Pavel Jirousek.

Zápas tedy dochytal náhradník Simon Zíma. „Seběhlo se to tak rychle, že jsem ani nestihl být nervózní. Snažil jsem se hlavně zahřát, protože mi byla dost zima. Naštěstí to uteklo,“ řekl.