Chrudim zamávala třetí fotbalové lize desítkou proti Nymburku

Nymburk až na jednu nebezpečnou střelu těsně vedle tyče nekladl dohromady žádný odpor. Východočeši, kteří na začátku nechali odpočívat většinu klíčových hráčů, v poločase vedli už 3:0 a po přestávce odevzdaného soka dorazili. Nejprve stihl hattrick stoper Krčál, poté jej napodobil ještě kanonýr Rybička.

O zbylé trefy se postarali střídající Kesner, Dostálek, Tlapák (z penalty) a Kopecký. Chrudim jen dohromady s předchozím kláním proti Čížové (8:1) nastřílela doma Za Vodojemem 18 branek!

„Přitom jsme sledovali zápasy našich soupeřů a Nymburk vypadal o třídu líp než Čížová - v pohybu, v organizaci hry. Navíc tam přišel nový trenér, dostali impuls,“ srovnával Vodrážka. „Ale samozřejmě na hřišti to vypadalo jinak. Rychle jsme dali dva góly, pak už je to pro soupeře těžké otáčet. Ztratil motivaci, bylo teplo... Ta desítka je jenom taková třešnička na dortu.“

Když jsme u desítek - Vodrážka za Chrudim nastupuje už deset let. Zažil tak i postup do ČFL v roce 2011 i první triumf v této soutěži v roli nováčka o rok později.

„Tohle je ovšem něco jiného. Předtím jsme věděli už dopředu, že nahoru nepůjdeme a že to Pardubicím přenecháme,“ řekl 28letý středopolař. A těšil se, jak si konečně vyzkouší druhou ligu: „Kolik hráčů si může říct, že ji hrálo...“

Teď je Chrudim na profesionální soutěž, co se zázemí týče, takřka dokonale připravena. Vedle hřiště stojí od roku 2015 nová tribuna.

Momentka ze zápasu Chrudim - Nymburk

„Stavěla se s tím, že se tady v budoucnu druhá liga hrát bude. Je tu pěkný stánek, příjemné prostředí. Tribuna je nádherná; řada týmů ve druhé lize takovou nemá. Uvidíme, jak se nám tam povede,“ poznamenal Vodrážka.

Na letošní sezonu bude mít parádní vzpomínky.

„Rozjeli jsme to velmi dobře, za půl roku jsme prohráli vlastně jenom jednou v Dobrovici. To nám to hrozně usnadnilo. Udělali jsme tuším 45 bodů z 51 možných, to bylo výborné. Nicméně ani druhý Vltavín neměl špatný podzim - nevytvořili jsme si až takový náskok, jaký jsme si mysleli, že při tomhle bodovém zisku mít budeme,“ konstatoval Vodrážka.

Na jaře, po výhře 4:1 nad Vltavínem, se chrudimská „jízda“ trochu přibrzdila. Místo dvanácti bodů rázem před Vltavínem vedla o pouhé tři.

„Zlomový zápas byl ve Štěchovicích (výhra 3:1),“ soudil Vodrážka. „Kdybychom tam prohráli, Vltavín by se na nás skoro dotáhl, i když jsme měli lepší vzájemné zápasy. Ale zvládli jsme to a už jsme si to pohlídali. Vltavín se pak možná trošku vzdal, když viděl, že už to asi nepůjde,“ uvažoval.

Chrudimští fotbalisté slaví výhru v ČFL a postup.

Na co by podle něho Chrudim mohla ve druhé lize mít?

„Bylo by fajn, kdyby se povedlo zopakovat první rok v ČFL po postupu z divize,“ usmál se Vodrážka. „Cíl bude nespadnout. Ale i kdyby se to stalo, svět se určitě nezboří. Jdeme to zkusit. Jsme tu domácí hráči, všichni z okolí. Přivedeme málo lidí na to, abychom mohli konkurovat špičce, takže když to udržíme, budeme šťastní. Snad se pak každý rok budeme zdvihat a třeba tam zůstaneme nadlouho,“ přál si zkušený chrudimský záložník.