Čtrnáct bodů odpovídá, říká trenér chrudimských fotbalistů Jirousek

„Zajímalo mě, odkud jsme dostávali góly, z jakých situací, přes které hráče a tak dále. Nedá se říct, že bychom výrazně zaostávali v jednom konkrétním aspektu. Na jaře holt budeme muset přidat všichni, pokud chceme obstát a zachránit se,“ říká 45letý kouč.

Že by soutěž pro Chrudim nebyla hratelná, si Jirousek nemyslí. „Ukázalo se však, že někteří hráči na ten přechod nebyli mentálně připravení. V ČFL byli zvyklí pravidelně vítězit, a když ve druhé lize přišly porážky, neuměli se v tom zorientovat. Poznamenalo to jejich výkonnost a nehráli pak to, na co mají,“ konstatuje. „Ale jsem přesvědčený, že se z toho poučí. Nějaké zkušenosti nasbírali a budou odolnější,“ dodává trenér.

Co byste ještě k podzimu řekl?

Na hřišti jsme bohužel často chybovali, opakovaně. Ale s návratem Davida Vodrážky šla nahoru organizace hry, lépe jsme bránili. Pro mě je jediné překvapení, jak někteří hráči v hlavě nezvládli ten vstup do druhé ligy. Podepsaly se na tom neproměněné penalty, minely, šestkrát jsme prohráli o gól... Valilo se to na ně. Závěr podzimu ovšem ukázal, že při plnění určitých věcí jsme schopní body dělat, i proti silnějším týmům, než jsme my.

Samozřejmě, že i jaro bude psychicky náročné. Je něco jiného hrát o postup než o záchranu. Klíč vidím v domácích utkáních - hrajeme jich osm oproti šesti venku. Když z nich dvě třetiny zvládneme, mělo by to stačit. Ale tlak na kluky bude. Řešíme taky kádr, teď to má v rukou (manažer klubu) Tomáš Linhart, který v přestupové politice hraje zásadní roli.

Nešlo vám to hlavně venku, o čemž svědčí bilance 1-1-7 při skóre 6:19. Proč?

To je souběh okolností. Řadu utkání jsme neměli špatně rozehraných. Za celý podzim jsme vyloženě nespokojení jen s 1,5 zápasem venku. Zaprvé s utkáním v Pardubicích, před nímž jsme měli velké problémy v defenzivě. Přestože jsme je nakonec až do tolika šancí nepustili, byli produktivní a zaslouženě vyhráli 4:0. Pak mě mrzí první poločas v Ústí nad Labem v posledním kole, hráči v něm nedokázali přepnout z poháru se Slavií zpátky na druhou ligu (prohra 1:3). Jinak jsme venku myslím nepropadali.

Kde vás tlačila bota?

Potíž byla v tom, že hráči, co nastoupili v základu, nehráli dobře, a ti, co střídali, ano, ale když jsme to prohodili, bylo tomu naopak. Projevilo se i to, že jsme měli velmi mladý útok. Hodně gólů jsme dostávali z brejkových situací nebo ze standardek. To se stávalo, když jsme se třeba zrovna nadechovali... Mentální stránka a kvalita soupeřů do toho promlouvaly taky, ale víc bodů zvenku jsme určitě přivézt měli. Důležité nicméně je, že jsme remizovali na Žižkově a vyhráli v Táboře, to se nám později může dost hodit.

Čím to, že jste doma dokázali tak statečně vzdorovat nejambicióznějším týmům, jako jsou exligový Hradec Králové (výhra 1:0) nebo České Budějovice (remíza 2:2)?

To bylo v období, kdy jsme zápasy po příchodu Davida Vodrážky odbojovali. Hra s Budějovicemi nebyla špatná. Ale je nutné vidět, že jsme nebyli schopni bodovat dvakrát za sebou. Neměli jsme žádnou šňůru, proto jsme tam, kde jsme. Pro nás byla handicapem krátká příprava a taky to, že přišlo šest nových hráčů, nebylo jednoduché je rychle začlenit. Čtrnáct bodů jsme si za podzim zasloužili, nebudu to hodnotit pozitivně, ani negativně.

Předpokládám, že právě triumfu nad Hradcem si dost ceníte.

Ten zápas se vymykal i v té soutěži. Panovala výborná atmosféra, plný stadion. Hradec byl na balonu a tlačil se do nás, ale my jsme to i v deseti (po vyloučení záložníka Kesnera) zvládli, oddřeli jsme to. Vítězství nad Hradcem následovalo po výhře nad Boleslaví v poháru; chtěli jsme z toho těžit i dál, což se nepodařilo. Ale zaplaťpánbůh za ně.

Která prohra nejvíc štve? Domácí s Ústím nad Labem (2:3), kde jste měli zápas parádně rozjetý?

Předtím na Žižkově jsme podali kompaktní výkon a uhráli remízu. S Ústím jsme vedli 1:0, jenže pak jsme během pěti minut dostali dva góly. To byla první velká rána, kterou tým v soutěži schytal. Někteří hráči se v tom pak dlouho babrali.

Na začátku podzimu kompletní obranná čtyřka předváděla „námazy“ soupeři. Přičítáte to presinku soupeřů, na který z ČFL nebyli zvyklí?

Pod dojmem tlaku hrajete úplně jinak. Nešlo jen o ty nepovedené „malé domů“. Hráči, co mají za úkol tým řídit, ho neřídili, protože měli problémy sami se sebou. Hodně jsme o tom mluvili. Ty chyby si ani snad soupeř nevynutil presinkem. Ale chyby by se neměly opakovat. Kdo je dokola dělá, těžko uspěje. Každý se s tím musí poprat sám. Ve druhé lize je tvrdá konkurence, rodinné kluby na poloamatérské bázi, jako jsme my, v podobných soutěžích už moc nejsou.

Střelecky se trápil někdejší nejlepší kanonýr ČFL Petr Rybička. To bylo pro tým velké minus, že?

Zaostal za očekáváním. On je vlastně profesionál, který tu hostuje z Brna, ne řadový hráč. Podzimem se protrápil, dal jsem mu najevo svoji nespokojenost. Pokud chce v Chrudimi dál působit, musí hodně přidat. Je to na něm.

Nakolik vás překvapilo, jak se s těžší konkurencí dokázal vypořádat teprve 20letý forvard Daniel Vašulín?

Dal nějaké góly, neměl úplně špatný půlrok. V podstatě začínal v dospělém fotbale. Je řada herních činností, ve kterých se potřebuje zlepšit, ale kluci mají skvělého učitele v Radimu Holubovi. Pokud za to Dan vezme, má nakročeno výš.

Nešťastné zranění letité jedničky Lukáše Mrázka vás stálo vítězství v zápase s Českými Budějovicemi. Jak ho podle vás Simon Zíma, který předtím dostával příležitost v poháru, zvládl zastoupit?

Mráza za ty roky moc kolegů do brány nepustil. Letos v ní zase začal; se Simonem jsme byli dohodnutí, že bude chytat pohár. Je to výborný gólman, takže když se Lukášovi stal ten úraz, ani jsem z toho neměl strach. Simon není nějaký urostlý chlapák, ale výškové a váhové parametry nahrazuje obratností a mrštností. Závěr podzimu ve druhé lize odchytal slušně.

Jak to aktuálně vypadá s Mrázkem a jeho zraněným kolenem?

Je po operaci, odebrali mu kousek menisku, ale nebyl to nějak dramatický zásah. Měl by s námi normálně zahájit zimní přípravu.

Z posil na sebe nejvíc upozornil Tomáš Froněk, váš top střelec.

Vytipovali jsme si ho právě proto, že je schopný góly dávat i připravovat. Musel si počkat na příležitost, šanci pak chytil nejlépe. Bere to dost na sebe, ale musí si uvědomit, že to nejde vždycky. Na druhou stranu, pokud chcete být střelec, musíte být trochu egoista. Je třeba, aby v tom pokračoval a svými body za branky a nahrávky přispíval dál.

Co další noví hráči: Martin Sulík, Jakub Šípek, David Sixta a Jaroslav Hlavsa?

Kuba je ještě mladší než Dan Vašulín. Střídal nevyrovnané výkony, dlouho čekal na gól. David solidně začal, pak jeho výkonnost uvadala. Musí se psychicky zocelit. To je hráč, co něco umí, nemůže se vrtat v tom, že se nepovedl zápas. Očekávám, že na jaře půjde nahoru. Počítal jsem s tím, že na něj po dlouhém zranění postupně může přijít bída, což se stalo. Martin přišel jako tahový hráč, rychlík na lajnu. Při zranění Vojty Řezníčka však musel zaskočit na beku a po vykartování Petra Drahoše dokonce na stoperu. Zvládl to. Jarda je fyzicky nadstandarní hráč, čehož lze v určitých zápasech využít. Pak jsme měli ještě Denise Krištofa, jenže se po třetím kole zranil, takže ho nemá smysl hodnotit.

Jak dřívější opory typu Tomáše Dostálka a Lukáše Kopeckého snášely roli náhradníků?

Každý chce hrát, to je jasné. Je však otázkou, co pro to ten který hráč dělá. Kdo se urazí a tropí kraviny, tomu se do sestavy probít nepovede. Ostatní šanci dostanou. U Lukáše a Dostyho v tomhle problém není. Froňa však na kraji zálohy dělal body, tím jim sebral jedno místo. Trenér nemůže postavit víc než deset hráčů do pole... Lukáš se snažil pracovat, potřeboval by hrát, umí dát gól. Dosty je jiný typ. Do vínku dostal velký talent, je to dynamický fotbalista, ale nikdy nebyl velký dříč. Zase tak málo toho neodehrál. Musí se zlepšit ve finální fázi. Na jaře to bude jiný sport, hodně o bojovnosti. I o standardkách, ve kterých třeba Lukáš může sehrát důležitou úlohu - umí je kopat.

V lize se moc nedařilo, ale v poháru jste předvedli výtečné výkony, vyřadili jste i ligovou Mladou Boleslav a zahráli si na Slavii. Asi jste hrdý na to, jak se klub v MOL Cupu prezentoval.

Poháry jsou od toho, aby dostali příležitost hráči, kteří tolik nezasáhnou do ligy, dělali jsme to i my. Letos jsme v prvním kole narazili na ambiciózní tým ze třetí ligy (Přepeře), pak jsme hráli v Brozanech, kde jsme byli na pokraji vyřazení a vývoj otáčeli až ke konci. Mladá Boleslav u nás nasadila náhradníky, kteří se měli jejich trenérovi ukázat. Jenže před poločasem dostala dva góly a už to nedokázala zvrátit, ani když tam pak poslala Komličenka s Ladrou. O Slavii už se toho psalo hodně. Trenér Trpišovský poslal na hřiště v podstatě to nejlepší, co v tu chvíli měl. Naši kluci to neodehráli špatně. Nechtěli jsme tam jenom bránit, takže jsme zesílili strany. Ale Slavia zatlačí každého. Chtěli jsme jí dát branku, což se povedlo Danovi Vašulínovi.

Můžete nastínit další program týmu?

Hráči měli čtrnáct dní volno, teď máme meziblok, kterým začíná příprava - budeme dělat silové věci, máme tam hokej. Forma by měla být i zábavná. Přes Vánoce budou zase dva týdny volna a sejdeme se 2. ledna. Už 5. máme první utkání zimní Tipsport ligy proti Pardubicím, čekají nás fyzické testy v Praze. Začátkem února pojedeme na týdenní soustředění do Ústí nad Orlicí. Pak už to budeme směrovat k prvnímu jarnímu zápasu s Brnem.

V Tipsport lize se kromě Pardubic potkáte s Jabloncem a Varnsdorfem. Vítáte tuhle možnost?

Organizátoři to letos vyšperkovali závěrečným turnajem na Maltě, což je pro hráče určitě zajímavé. Pro nás to bude v první řadě konfrontace se silnými soupeři. Jediné negativum je v tom, že jsou zápasy nahečmané na začátek ledna. Ale chtěli jsme do přípravy takové týmy - aby se hráči co nejvíc obouchali. Budeme protáčet celý tým.

Budete chtít kádr přes zimu nějak doplnit, nebo spíš ustálit?

Je to v řešení - jak další působení stávajících hráčů, tak i potenciálních nových. Uvidíme.

Věříte, že to s podzimní zkušeností a zimní přípravou bude na jaře vypadat mnohem lépe?

Hlavně věřím na poctivou práci, máme prostor se dobře připravit. Nechtěli jsme se v téhle soutěži učit prohrávat. Chceme jít cestou, která by mohla být úspěšná. Kluci musejí ukázat, že druhou ligu chtějí hrát. Stadiony i všechno okolo je tady na vyšší úrovni, než na co byli dřív zvyklí. Toho by si měli vážit.