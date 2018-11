Chrudimský Kesner po prohře v Ústí: Vstup do utkání nám všechno zkazil

„Vůbec nám nevyšel vstup do zápasu. Hned jsme dostali gól, pak rychlé dva a v podstatě nám to zkazilo celý duel. Poté už bylo moc těžké něco dohánět. Vůbec jsme nehráli to, co jsme si představovali. Jsme nespokojení,“ neskrývá chrudimský záložník Ondřej Kesner.

„Byl to snad nejhorší první poločas, jaký jsme v téhle soutěži odehráli,“ pokračoval v nepěkném hodnocení.

V globálu může za chrudimskou prohru zmíněných úvodních pětačtyřicet minut, ale konkrétně?

„Těžko říct, zatím jsem neviděl žádné video, ale ze hřiště mi přišlo, že jsme měli horší pohyb. Ústí bylo u všeho rychleji a my kupili spoustu chyb,“ uvažuje Kesner.

V 64. minutě se jeho spoluhráči Jakubu Šípkovi podařilo snížit na rozdíl dvou branek, když za ústeckého gólmana uklidil penaltu Tomáše Froňka. „V té době jsme zrovna Ústí vcelku zatlačili, takže jsme neztráceli naději. Obecně jsme se celý druhý poločas snažili cpát dopředu, ale bohužel po tom snížení nepřišly žádné další velké šance. Ústí zbytek zápasu odbránilo dobře,“ lituje Kesner.

Chrudim tedy zimní pauzu stráví na 14. místě tabulky s celkovým ziskem čtrnácti bodů.

„Přezimovat na nesestupových příčkách bylo jedním z našich cílů, ale těch čtrnáct bodů, které jsme získali, nejde hodnotit moc pozitivně. Ve spoustě zápasů jsme měli na víc,“ uvědomuje si Kesner.

Pauza podle něj Chrudimi jednoznačně prospěje. Na jaře by se rád s celým týmem vrátil silnější. Jak fyzicky, tak psychicky.

„Trenér asi teprve bude dělat nějakou analýzu toho, na čem budeme muset nejvíc zamakat. Podle mého musíme hlavně nabrat hodně síly. Ta přestávka je dlouhá, doufám, že se nám podaří kvalitně potrénovat tak, abychom se vrátili silnější,“ říká a dodává: „Bude to samozřejmě i o tom, aby se vyčistila hlava. Začínali jsme hned zkraje července, jsme spolu každý den a bude fajn si od fotbalu na chvíli odpočinout. Musíme nasbírat novou chuť do práce, protože když se nám mnohdy nedařilo, jak jsme si představovali, moc jí nebylo. To ale platí u všech týmů, ne jen u nás,“ nepropadá panice Kesner.