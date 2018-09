Zápas smůly. To už není možné, říkali si chrudimští fotbalisté

„O přestávce jsme si říkali, že to snad ani není možné, co se všechno děje. Ale o to víc jsme se snažili semknout a odbojovat to,“ řekl po utkání záložník Východočechů Ondřej Kesner.

Po jeho trefě ve 12. minutě Chrudim sice vedla, ale po půlhodině hry, za stavu 1:1, se začal scénář duelu ubírat úplně jiným směrem. Vše odstartovalo nehezkým zraněním Martina Sulíka.

„Utrpěl otřes mozku, to nám vůbec nepřidalo. Když vidíte, jak vám spoluhráče a kamaráda odnášejí na nosítkách, není to vůbec příjemné,“ povzdechl si smutně Kesner. Aby toho na chrudimské hlavy nebylo málo, na konci poločasu pak přišla další ztráta, kterou ovšem nešlo nahradit. Dvě žluté karty během tří minut viděl útočník Vašulín a musel do sprch.

„Byly to dva zbytečné fauly na útočné polovině a mně osobně přišly hodně přísně posouzené. Dvě žluté bez předchozího varování... Zápas to ovlivnilo, protože si myslím, že v první půli jsme byli lepší,“ uvažoval Kesner.

Místo toho však Vítkovice v 88. minutě zužitkovaly převahu a otočily skóre na svou stranu.

„Je to hodně frustrující. Takhle zbytečně ztracených zápasů už je opravdu moc. Opět nemáme nic, místo toho, abychom sbírali bod po bodu,“ smutnil Kesner.

Chrudimská situace v lize není vůbec jednoduchá a její hráči nemají zrovna dvakrát důvod k radosti, ale přece jen je čeká jedna příjemnější záležitost.

Zítra od 16 hodin budou totiž na svém stadionu v pohárovém utkání hostit ligisty z Mladé Boleslavi.

„Pohárové zápasy jsou vždy příjemné. Přesvědčili jsme se o tom v minulosti, když jsme tu také měli Boleslav, Slavii nebo Olomouc. Vždycky přišlo hodně lidí, vnímáme to jako hezké zpestření. Nemáme co ztratit a určitě se pokusíme Boleslav potrápit,“ řekl Kesner.

Poháry jsou obecně plné překvapení. To si devětadvacetiletý útočník dobře uvědomuje a vidí určitou šanci pro svůj tým.

„Když odvedeme dobrý výkon a budeme mít štěstí, tak se může stát cokoliv,“ tvrdil.

„Bylo by hezké třeba ještě jednou postoupit a přitáhnout domů dalšího atraktivního soupeře,“ přál si Kesner.