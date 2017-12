Postup? Ještě jsme nic nevyhráli. V Chrudimi na druhou ligu nemyslí

Z okolí se tak k uším hráčů i realizačního týmu valí zásadní otázka ohledně případného postupu.

„Nelze říci, že by to slovo nepadlo. Ale předně říkám, ještě jsme nic nevyhráli. Máme po podzimní části zkušenosti i s dvanáctibodovým náskokem. Před pěti lety jsme jeli v šestém jarním kole do Pardubic, a kdybychom tam tehdy prohráli, byl by veškerý ten náskok pryč, takže lze o vedení lehce přijít,“ varuje Jirousek, který s týmem v dosavadních šesti odehraných ročnících v ČFL skončil nejhůře sedmý.

Po takových umístěních a nynější pozici se myšlenky k postupu do FNL musí zákonitě objevit...

Klub mohl postoupit dříve již několikrát, a to nejen z prvního místa. Přijde mi, že po těch letech si odmítnutí případného postupu vůči hráčům nemůže dovolit. Podávají takové výkony, že by si to zasloužili. Na druhou stranu nejsem příznivec toho, jít si něco někam jen zkusit. Umím si představit, že je Chrudim schopná posílit finančně, hráčsky i funkcionářsky. To lze vylepšit tak, aby mohla obstojně hrát i druhou ligu.

Bavili se postupem času a s rostoucím náskokem o možném postupu i hráči v kabině?

Počítat umíme a tabulku každý vnímá, takže nebudeme říkat, že jsme se na ni nekoukali. Vyselektovala se tady parta kluků, kteří jsou ochotní trénovat. Vytvořili si kolektiv, který by si chtěl vyšší soutěž vykopat a zahrát. Věkově je mužstvo složené výborně. Točí se kolem silného ročníku 93, nejstaršímu hráči je 29, takže tým perspektivu má. O naše hráče je zájem jinde, mají i lákavější nabídky, ale cítím, že jsou tady rádi a ani se jim odcházet nechce.

A může být odchod někoho z vašeho úzkého kádru vůbec reálný?

Dříve jsme se snažili hráče přemlouvat, ale pokud by někdo dostal tak výjimečnou nabídku, že by ji nechtěl odmítnout, rozhodně nebudu ten, kdo by mu házel klacky pod nohy. On fakt, že je o hráče zájem, je i výsledek mé práce. Ale pokud by každý rok takto někdo odcházel, lze jen těžko splnit cíl, který se tu při slučování klubů dával. Po sportovní stránce už postup do druhé ligy klepe na dveře. Vyhrát soutěž chci, a pokud se vše zvládne, chtěl bych hráčům a klubu dál pomáhat.

Jak náročné však bude vydržet na čele, když budete v roli stále naháněné zvěře?

Budeme určitě v těžké pozici, kdy nás budou všichni chtít porazit. Už jsme si to zkusili v minulých sezonách, kdy jsme soutěž rovněž vedli. Věřím, že teď jsou hráči zkušenější. Ale je to sport, může přijít zranění či něco, co nás vyhodí ze sedla. Sedm bodů není vůbec nic. Ale ten zisk 45 bodů je nadstandardní.

Bylo pro vás pozitivní, že jste nikde výkonnostně nepropadli?

Naše hra byla vyrovnaná doma i venku. Klíčové bylo, že jsme vozili body právě i od soupeřů. Doma jsme ztratili jediný. Většinou jsme byli na hřišti dominantní, vyjma zápasu na Vltavíně, kde jsme ve druhém poločase hráli o deseti. Tam jsme těsné vítězství 2:1 spíše ubránili. Jinak jsme vždy udávali tón. Při jediné prohře v Dobrovici jsme měli také herně navrch. S podzimem proto musíme být spokojení.

Vaše produktivita i pevná obrana byly úctyhodné. Viděl jste tam přesto nějaké nedostatky?

Vždy brání i útočí celý tým. Chceme mít při útoku určité návyky, které hráči někdy neplní. Proto se při tréninku zaměřujeme z 90 % na ofenzivu. Skončili u nás dříve Holub, Rybička či Vácha, což byli střelci, takže bádám nad tím, kdo nám ty góly bude dávat.

Potěšilo vás tedy, že se o branky postarali i Jindřich Kučera či Tomáš Dostálek, než aby vše bylo pouze na Lukáši Kopeckém?

Lukášovi, který góly dává pravidelně, se zpočátku střelecky moc nedařilo. Je důležité, že to v tu chvíli táhl někdo jiný. Vždy se to nějak rozložilo. Když jsme dva zápasy neskórovali, začal jsem přemýšlet, zda nás nepostihne starost s góly. Naštěstí jsme se hned další zápas opět rozstříleli (výhra 4:2 v Brozanech). Střelecká krize tedy byla minimální.

Před startem podzimu jste přivedli z tehdy ještě hradecké Olympie Matěje Ptáčka. Zdá se, že to byl dobrý tah...

Charakterově zapadl do kabiny bez problému. Ani jsem potíže nečekal. Na to, jak tu byl krátce a přišel v rozběhnuté přípravě, tak toho nahrál dost. Na náš styl se adaptoval rychle. Je univerzální a může naskočit na více postech.

O Chrudimi je známo, že dává šanci svým mladým hráčům. Bude tomu tak i dál, nebo už se objevila jména posil odjinud?

Mám představu, na jakých postech bychom mohli kádr oživit. Byť když se daří, tak necítím, že by bylo potřeba nějakého hráče vyšoupnout. Ale víme, kde jsme užší a kde v případě zranění nemáme moc náhradu. Nějaká jednání se vedou a bude tomu tak i dál.

Zmínil jste tu Petra Rybičku. Sledujete jeho angažmá v Pardubicích, kde se prosadil do sestavy výrazněji jen ze divizní rezervu?

Myslím, že je špatně, že příliš nehraje. Nahrál toho málo ve Znojmě, Brně i v Pardubicích. Už to trvá dlouho. Musí něco změnit a zlepšit, aby hrál více.