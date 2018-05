Chrudimský Kopecký: Jsem rád, že zase pomáhám týmu

„Lehká nervozitka z toho snížení náskoku tam je, ale z posledních čtyř zápasů máme tři doma, takže to držíme pevně v rukách. Máme spočítáno, že nám stačí získat sedm bodů, takže doufám, že to dotáhneme,“ přeje si záložník Východočechů Lukáš Kopecký.

Vítězství Chrudimi ve Štěchovicích bylo podle něj zasloužené.

„Měli jsme spoustu šancí a myslím, že je to tak. Hned v první minutě jsem měl sice loženku, kterou jsem nedal a vzápětí jsme dostali gól, což bylo nepříjemné, ale jinak jsme to zvládli dobře,“ hodnotí.

Klíčové v cestě za výhrou bylo, že Chrudim dokázala ještě do poločasu vyrovnat.

„Tomáš Dostálek to parádně trefil z voleje. Nakoplo nás to. Uklidnili jsme se před druhým poločasem a věřili jsme, že to dotáhneme,“ přibližuje přestávkovou situaci v kabině Kopecký.

On sám pak v šesté minutě druhého poločasu z penalty vstřelil vítěznou branku svého týmu, na kterou navázal o tři minuty později druhým gólem Dostálek. Kopecký potvrdil zlepšenou formu. V posledních pěti zápasech zaznamenal hned sedm gólů.

„Začátek sezony jsem měl nepovedený a trenér mě i párkrát posadil. Vůbec nevím, čím to bylo. Jsem ale rád, že jsem se zase probral a pomáhám týmu v důležité fázi soutěže,“ říká.

Další góly bude chtít přidat už zítra doma proti čtrnáctému Litoměřicku. „Je to sice tým ze spodních pater tabulky, ale záchranu má zajištěnou, takže nebude mít co ztratit. Řekl bych, že to bude dobrý zápas,“ očekává.

Utkání začíná v 17 hodin.