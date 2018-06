Postup snad urveme už v Písku, přeje si chrudimský útočník Vašulín

Co byste řekl o zápasu s Čížovou?

Vstupovali jsme do něj s tím, že to nebude lehké utkání. Potřebovali jsme dát co nejdřív branku, aby se hra otevřela a mohli jsme útočit dál. Nakonec se nám podařilo vstřelit během třiceti minut tři góly, což bylo zlomové. Po poločase už to bylo jednoznačně pro nás.

Hráli jste opravdu s chutí...

Byli jsme rádi, že to tam padalo tak rychle a že jsme rozhodli během první půle. Chtěli jsme to dohrát ve stejném duchu, dát co nejvíc branek. To se nám povedlo, jen je škoda, že jsme tu jednu dostali.

Dá se snaha udeřit hned zkraje vypozorovat i v tom, že jste od začátku nastoupili vpředu ve dvou s Petrem Rybičkou?

Ano. Plánovali jsme hrát hodně ofenzivně. Už v 5. minutě jsme vedli 1:0, pak už to šlo hladce.

Přesto: nezačali jste za slibného stavu 3:0 trochu „blbnout“, přehrávat situace?

I soupeř hrál hodně lehce, bez pohybu, to všechno na nás dosedlo. Trochu jsme se tomu přizpůsobili. Ale nakonec jsme přidali další branky, výsledek 8:1 asi mluví za vše.

Do kabiny jste šli za vedení 4:1. Co vám v poločase říkal trenér Jirousek?

Že nemůžeme polevit. Nemohli jsme přestat, museli jsme se dál hýbat. Nesměli jsme usnout na stávajícím výsledku.

Který z osmi gólů Chrudimi považujete za nejhezčí? Ránu Kopeckého zpoza vápna do levé šibenice?

Určitě, levou nohou to krásně trefil. Zapadlo to za hostujícího brankáře, fakt hezký gól.