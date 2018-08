Můj gól Sokolovu byl nakonec k ničemu, smutnil chrudimský Kesner

„Takhle přes zeď jsem to přesně chtěl, ale bohužel je to k ničemu. Kdyby z toho byl alespoň bod, určitě by to bylo lepší. Ve výsledku to nic moc neznamenalo,“ láteřil fotbalový záložník MFK Chrudim Ondřej Kesner po utkání.

„V poslední době se nám stává, že nás soupeři potrestají z každé chyby,“ pokračoval Kesner v hodnocení zápasu a narážel tím právě na moment, kdy Sokolov v 59. minutě rozhodl, že se tak nestane. V Chrudimi nakonec vyhrál 2:1.

„Těžko k tomu utkání něco říct. Vpředu jsme si nevytvořili moc šancí a podle mě nám chyběla kvalita i v obraně. Přesto si ale myslím, že jsme soupeři nenabídli tolik šancí. Sokolov byl však přece jen o něco lepší a u nás vyhrál,“ hodnotil Kesner.

Jeho tým si připsal už čtvrtou porážku v letošní sezoně a na čtrnáctém místě tabulky si láme hlavu nejen nad záporným skóre 8:14.

„Nejde to všechno házet jen na obranu, dobře bránit přece musí celý tým. Chyby se prostě stávají, my se z nich hlavně musíme poučit. Víme, kde máme nedostatky, ale chce to začít je odstraňovat, ne se o tom jen pořád dokola bavit. Věřím však, že zlepšení přijde,“ udržuje Kesner vztyčenou hlavu.

Přesto podle něj nálada v kabině není ideální. I s ohledem na to, že v loňské sezoně byla Chrudim v ČFL zvyklá na úplně jiné scénáře.

„Atmosféra je těmi nepovedenými výsledky samozřejmě poznamenaná. Příprava na Sokolov by asi vypadala jinak, kdybychom třeba vyhráli v Pardubicích,“ přiznal Kesner.

Východočeši však dobře věděli, co je se Sokolovem čeká, a snažili se trénovat zodpovědně.

„Nějakou představu o zápase jsme měli. Chtěli jsme začít trochu níž, ale těžko o tom teď mluvit. Srazil nás vlastní gól, smůla se na nás teď trochu lepí a je to vidět víc, než by mělo,“ připustil Kesner.

V závěru duelu sice Chrudim měla optickou převahu, směrem na bránu Sokolova letělo pár nebezpečných míčů, ale na skóre se nic nezměnilo.

„Sokolov všechny dlouhé balony uskákal a k ničemu nás moc nejen v tom závěru nepustil. Snažili jsme se, ale nemůžeme spoléhat na to, že nám to tam v závěru spadne. Po celý zápas jsme si nevytvořili tolik šancí, jako bychom doma chtěli,“ pokračoval.

V dalším ligovém zápase Chrudim zajede do Táborska (2. září v 17 hodin). „Je za námi teprve šest zápasů. Máme sice jen čtyři body, ale před námi je ještě spousta dalších utkání a myslím, že není potřeba skládat zbraně,“ uklidňoval situaci Kesner a dodal: „Musíme prostě pořád makat, nevzdávat se a v sobotu v Táborsku se pokusit zabodovat.“

Před samotným ligovým zápasem proti Táborsku ovšem na Chrudim čeká ještě druhé kolo MOL Cupu, kdy po výhře v Přepeřích (4:2) vyzve na venkovní půdě Brozany. Zápas začíná 29. srpna v 17 hodin.