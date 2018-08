Dostal jsem dárek a využil jsem ho, radoval se jablonecký Chramosta

„Když jsme hráli s Martinem Doležalem na jaře spolu, tak to celkem vycházelo a na zápas s Karvinou jsme se proto těšili. Jsem rád, že to vyšlo, oba jsme dali gól a vyhráli jsme 4:1,“ pochvaloval si po triumfu ve 4. kole nad Karvinou 27letý Jan Chramosta, který má na kontě už celkem 58 prvoligových gólů.

Jak celkově hodnotíte zápas, ve kterém jste poprvé v nové sezoně vyhráli?

V úvodu zápasu měly oba týmy docela velké šance, ale nikdo je nevyužil, až pak jsem potrestal chybu jejich obránce. Ještě do poločasu jsme dali druhý gól a ve druhé půli už jsme hru kontrolovali. Jen škoda toho inkasovaného gólu v konci zápasu, hlavně pro brankáře Vlastu Hrubého, který by si to čisté konto zasloužil. Ale radost z výhry si tím zase až tak kazit nebudeme.

Na důležitý první gól vám nechtěně, ale parádně přihrál karvinský bek Kocsis, překvapilo vás to?

Abych řekl pravdu, tak ani ne, protože jsem s tím trošku počítal. Doli (Martin Doležal) ho totiž dobře presoval, tak jsem čekal, že by mu ta zpětná nahrávka brankáři nemusela vyjít. Takže jsem si to vyčíhal a pak jsem naštěstí uklidil míč do brány. Taková chyba se v lize už moc nevídá, byl to od Kocsise takový dárek, který jsem využil.

Třetí gól jste připravil Masopustovi po nádherné kombinaci s Doležalem, jak byste popsal tu situaci?

Naváděl jsem balon k vápnu, myslel jsem si, že to dám do strany, ale pak se mi to otevřelo do středu. Doli si výborně odskočil, dal mi to hned zpátky, já jsem zase hned dal míč před bránu na Masa (Lukáš Masopust), ale trošku mi zatrnulo, protože na první pokus to ještě nedal, ale naštěstí to tam pak nějak dokopnul. Myslím, že to byla dobrá akce, která korunovala náš dobrý výkon.

V nové sezoně jste nastoupil poprvé od začátku, věříte, že vám váš výkon proti Karviné pomůže k základní sestavě i v dalších zápasech?

No, v prvních třech kolech jsem tam nebyl, štvalo mě to, ale trenér měl nějaký taktický záměr. Teď hrajeme na Slavii, tak těžko říct, jakou vymyslí taktiku na tenhle zápas. Uvidíme, ale samozřejmě jako každý fotbalista chci hrát od začátku. Po zimním příchodu do Jablonce bylo, myslím, jaro výborné. Góly jsem dával, hrál jsem, dostali jsme se do Evropské ligy..., teď jsem zatím nenastupoval, ale na tréninku makám, abych se tam zase dostal. Proti Karviné jsem snad tu důvěru trenérovi splatil.