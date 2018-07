Lidi v Chorvatsku blázní. Strhlo to celou zemi i mě, říká Simič

Chce se porvat o místo v AC Milán, takže i na dovolené tvrdě dřel. Ale vedle hodin v posilovně stihl Stefan Simič, člen širšího kádru české reprezentace, v Chorvatsku přičichnout i k euforii, kterou v zemi vyvolaly výkony reprezentace na mistrovství světa.

„Lidi blázní a i mě to strhlo,“ přiznává obránce, který má v Chorvatsku část rodiny. „Když hrál nároďák, všechno šlo stranou. Sešli jsme se v partě a koukali společně.“

Chorvatsko - Anglie 2:1 po prodl. Zpravodajství z historického postupu

Jak se v Chorvatsku fandí?

Nádhera! Kamarád má venkovní bar, velké plátno, dal nám sedačky doprostřed a kolem nás všichni, včetně cizinců, přáli Chorvatům. Atmosféra parádní, křičelo se, zpívalo, zapalovaly se dýmovnice.

Vážně? V baru?

No, u vchodu jo... V Chorvatsku to je normální. Já nic neodpaloval, ale fandil jsem a zpíval. Vypjatější ty zápasy už ani být nemohly.

To ano, Chorvaté v play off pokaždé otáčeli.

Právě. Ne že bych se tím stresoval, nervy jsem neměl, spíš jsem si to užíval. Pro čtyřmilionovou zemi je to obrovský úspěch.

Čekal jste před mistrovstvím, že by mohli útočit na zlato?

To přímo ne, ale věřil jsem, že můžou dojít hodně daleko. Že každého soupeře by mohli porazit, i Argentinu. Pomohlo, že pak ve čtvrtfinále hráli s Ruskem a ne se Španělskem, ale i štěstí potřebujete.

Čím to, že teď Chorvaté konečně naplňují očekávání?

Parta je skvělá, drží spolu. Co předvádí Rakitič, Rebič, Mandžukič... Všichni hrají top zápasy, o nikom se nedá říct, že by neměl formu. Trenér Dalič je drží při zemi, do každého utkání jdou s pokorou. A mají Modriče, který letos získá Zlatý míč.

Myslíte?

Kdo jiný? Nemá konkurenci. Jasně, je tam Ronaldo, má fantastická čísla, ale kde by byl Real bez Modriče? A pro Chorvatsko je to idol, dovedl čtyřmilionovou zemi do finále. Navíc šel v osmifinále na penaltu, i když ji předtím nedal... Pravý kapitán!

Co kouč Dalič? Chorvatští novináři tvrdí, že kdyby teď kandidoval na prezidenta, může uspět.

Jo, to souhlasí. Je hodně oblíbený. A třeba bývalý trenér národního týmu házenkářů Lino Červar se na politiku dal, byl dokonce v parlamentu. Ale pro Daliče to nebude cesta, je hodně pokorný, v politice takoví asi neuspějí. On je správný chlap, poctivý člověk. Dělá svou práci tak, jak má. Gratuluju mu a přeju hodně štěstí.

Co jeho tým tak nakoplo? Zápas ve skupině s Argentinou?

Ten nakopl hlavně lidi, začala euforie. Ale tým zůstal v klidu, nepodcenil Dány ani Rusy. Ustáli to.

Máte v chorvatské reprezentaci kamarády?

Znám kluky, kteří hrají v AC Milán a v Interu. Perišič, Brozovič, se Šime Vrsaljkem se znám ještě z Janova. S ním jsem se ještě před mistrovstvím sešel, ale teď během šampionátu v kontaktu nejsme.

Fotbalové MS 2018 Program a výsledky

Vsadil byste si na ně ve finále?

Já nesázím, ale člověk věří těm, kterým to přeje. Takže věřím, že vyhrají, ale pravda je, že Francie nemá žádnou slabinu. Ale dobré bylo přece i Německo, Brazílie, Španělsko... Finále je jen jeden zápas – a Chorvatsko ho může zvládnout. Nejsou unavení, naopak mi přijde, jako by měli postupem času čím dál víc sil. Snad jim to vydrží.

Blesklo vám hlavou, že kdybyste si místo Česka vybral Chorvatsko, mohl jste třeba u toho být taky?

Vůbec. Kamarádi mi to připomínali, ale já jsem rád za to, jak jsem se rozhodl. Chorvatům odmala fandím, ale to samé cítím k Česku a k Bosně, kde mám taky předky. Když se daří kterékoli z těch zemí, je to super.