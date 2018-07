Finále Ligy mistrů i MS. Jsem jeden z nejlepších na světě, tvrdí Lovren

Ve vyřazovací fázi šampionátu opět zvládl plných 120 minut, znovu se na konci zápasu mohl radovat z postupu. Senzační chorvatské finále slavil stoper Dejan Lovren bouřlivě.

„Je to něco speciálního,“ vyznal se v rozhovoru s televizí beIN Sports. „Slyšel jsem názory, že za sebou mám nepříjemnou sezonu, s tím ale nesouhlasím.“

Přitom když mu na podzim nevyšel zápas s Tottenhamem, ve kterém střídal kvůli tragickému výkonu už po půl hodině, čelil velkému tlaku fanoušků. Porážka 1:3 rozlítila některé jedince natolik, že Lovrenově rodině hrozili smrtí.

O víc než půl roku později Lovren na nepříjemnou zkušenost ani nepomyslí. Tvrdí, že prožil skvělý rok.

„Vždyť jsem dovedl Liverpool do finále Ligy mistrů a teď si zahraju finále i s národním týmem. Lidé by neměli vykládat blbosti,“ uvedl devětadvacetiletý fotbalista po vítězství 2:1 nad Anglií. K postupu podle něj pomohlo, že Chorvati i v prodloužení dál hráli svou hru. „Únavě navzdory,“ řekl.

Následně chválil spoluhráče Luku Modriče, jednoho z nejopěvovanějších hráčů celého turnaje.

„Je to nejlepší záložník na světě. Pokud tohle mistrovství vyhrajeme, zaslouží si Zlatý míč,“ smekl před svým kapitánem, jenž trochu nesouhlasil s výroky o nedostatku sil kvůli absolvování třetího prodloužení v řadě.

„Angličtí novináři, odborníci z televize, ti všichni dnes Chorvatsko podceňovali a to byla obrovská chyba. My jsme si všechna ta slova od nich vzali, všechno jsme si přečetli a řekli jsme si: dobře, dnes uvidíme, kdo bude unavený. Měli by být pokornější a více respektovat soupeře,“ rýpl si Modrič.

„Ukázali jsme, že jsme nebyli unaveni. Fyzicky i mentálně jsme zápasu dominovali, ve všech aspektech. Měli jsme dokonce rozhodnout zápas ještě před prodloužením,“ uvedl.

Kreativní středopolař, který na klubové úrovni válí za Real Madrid, věří, že jeho tým zvládne i poslední krok.

Že v neděli ve finále porazí Francii.

„Už samotný postup je jeden z největších úspěchů mé kariéry, pokud ne vůbec největší. Doufejme, že v neděli vyhrajeme, a pak to bude zdaleka největší.“