Dres Udine pro Baráka, na hotelu s Balem a spol. Češi si zvykají na Čínu

„Příjemně mě to překvapilo, nic podobného jsem nečekal,“ reagoval český záložník. „Sice angličtina místních není úplně dobrá a já zas neumím čínsky, ale všichni jsou tady příjemní, slušní, chovají se hezky a s úctou. Dokonce se ptali na Kubu Jankta,“ dodal Barák.

A připomněl svého klubového spoluhráče z Itálie, mimochodem další tvář turnaje v Číně.

Na druhý ročník China Cupu, kterého se kromě Česka účastní domácí výběr, Uruguay a Wales, lákají plakáty už po příletu do Nan-Ningu. Vedle hvězd Luise Suáreze, Edinsona Cavaniho či Garetha Balea jsou na nich právě i Antonín Barák s Jakubem Janktem. Nebo Bořek Dočkal.

„Netuším, kdo to dělal, ale je to obrovská čest. Na druhou stranu je to hodně zkreslující a nic to neznamená. Není přece důležité, kdo na té fotce je, ale jaký má dres,“ doplnil Barák, který jako jediný z nich na turnaj nakonec přijel.

„Čína všeobecně fotbalem dost žije, mají o něj zájem, což je vidět. I když nás třeba neznají, tak chtějí vidět hráče, kteří se tím živí na nejvyšší úrovni,“ tvrdí obránce Tomáš Kalas z Fulhamu.

Češi jsou v dějišti turnaje první den, luxusní hotel v asijsky honosném stylu mimo centrum města sdílí s reprezentanty Walesu, kteří jsou v Číně už od pondělí. To český tým kvůli poruše letadla dorazil až ve čtvrtek kolem šesté ráno. V Číně je proti střední Evropě momentálně sedmihodinový posun.

Během dopoledne se fotbalisté dospali, vyrazili na procházku a stihli trénink mimo hlavní stadion. „Už v letadle jsme se snažili přejít na ten čínský čas, abychom dohnali den, který jsme ztratili kvůli závadě na letadle,“ přibližuje záložník Vladimír Darida.

„Uvidíme, jak to na nás dolehne po první noci, ale určitě se na čas nemůžeme vymlouvat. V danou chvíli jsme měli ty nejlepší podmínky,“ pokračoval Barák.

O fotbalisty se osm tisíc kilometrů od domova stará tradičně široký podpůrný tým. „Snažíme se, aby celé omezení v souvislosti s dlouhým přeletem bylo co nejmenší,“ říká lékař Petr Krejčí. „Zjišťovali jsme si od sportovců, ať už třeba olympioniků či tenistů, veškeré informace a řada z nich tvrdí, že je dokonce lepší přijet až těsně před výkone, než si déle dostávat do nějakého nového rytmu.“

Fotbalový reprezentant Antonín Barák se fotí s jedním z čínských fanoušků, který si přinesl i Barákův dres z Udine, po příletu do Nan-nigu.

Do něj se Češi potřebují dostat co nejrychleji. Jejich páteční soupeř, fotbalisté Uruguaye, už se v Číně připravuje od začátku týdne. „„Slyšel jsem, že se na jejich trénink přišlo podívat spoustu lidí. Věřím, že dorazí i na zápas. A že možná budou fandit spíš soupeř? To nedovedu odhadnout, hlavní je, když bude suprová atmosféra,“ těší se Barák.

Zápas proti účastníkovi blížícího se mistrovství světa se hraje ve pátek od 12.35 středoevropského času.