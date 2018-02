Téměř perfektní Chelsea. Pokusíme se o neuvěřitelné, slibuje kouč Conte

Fotbal

Dalších 13 fotografií v galerii Trenér fotbalistů Chelsea Antonio Conte během utkání Ligy mistrů proti Barceloně. | foto: AP

dnes 6:28

Nebýt zkratu obránce Andrease Christensena, Lionel Messi by dost možná ani na devátý pokus nedal gól proti Chelsea. Ale co je důležitější: londýnský klub by šel do osmifinálové odvety Ligy mistrů proti Barceloně s náskokem.

„Náš výkon byl téměř perfektní,“ chválil trenér Antonio Conte z Chelsea po remíze s Barcelonou 1:1. Fotogalerie Chelsea - Barcelona 1:1 Zobrazit fotogalerii Před zápasem, do kterého domácí ani náhodou nevstupovali v roli favoritů, by podobný výsledek zřejmě bral. Ale po tom průběhu... „Je to vážně škoda, chybělo nám štěstí, ale na hráče jsem přesto opravdu pyšný. Plnili všechno, co jsme po nich chtěli,“ řekl Conte. Bylo znát, že Chelsea připravil výborně, eliminoval silné stránky soupeře, zatímco jeho tým byl několikrát blízko gólu. Než se ve druhém poločase trefil, Willian před přestávkou dvakrát pálil do tyče. „Myslím, že jsme si vítězství zasloužili. I když měla Barcelona častěji míč, my jsme byli nebezpečnější před bránou,“ poznamenal Willian. „Hlavně teď nesmíme vyrazit do Barcelony a celý zápas tam jen bránit, to by byla sebevražda,“ doplnil Cesc Fábregas. Odveta se na Nou Campu hraje za tři týdny a favoritem na postup zůstává Barcelona, byť se fotbalově v Londýně příliš nepředvedla. „Některé pasáže jsme však měli dobré. Tohle nebyl zápas, ve kterém bychom měli experimentovat. Přijeli jsme s respektem,“ uvedl trenér Barcelony Ernesto Valverde. Chelsea versus Barcelona Bilance v Lize mistrů 4 výhry Chelsea

6 remíz

3 výhry Barcelony Barcelona porazila Chelsea naposledy v říjnu 2006. O tři roky později ji sice vyřadila v semifinále Ligy mistrů, tehdy však rozhodl po dvou remízách gól vstřelený na hřišti soupeře. Před šesti lety se ve stejné fázi soutěže radovala po výsledcích 1:0 a 2:2 Chelsea. A cíle pro odvetu? „Je jasné, že mají útočné hrozby, které nám mohou nadělat problémy,“ upozorňuje Valverde, role favorita se ovšem nezříká. Vždyť Barcelona prožívá skvělou sezonu, na rozdíl od Chelsea, která v domácí soutěži tápe, vede pohodlně španělskou ligu a míří za titulem. „Bude to těžké, ale po remíze jsou šance na postup otevřené,“ vrací se Conte k zápasu Ligy mistrů. „Náš výkon nám dodal sebedůvěru, abychom se v odvetě pokusili o něco neuvěřitelného,“ dodává.