Nejlepší by bylo dát rychle tři góly, sní ve Vyškově před duelem s mistrem

„Je nám jasné, že nejlepší by bylo dát Plzni hned zkraje tři góly jako AS Řím a pak to v klidu v základní hrací době dohrát,“ neztrácí humor Martin Neubauer, sekretář vyškovského klubu. Přehled o tom, jak dlouho může být světlo dnes odpoledne, kdy se na stadionu účastníka MSFL hraje, má dokonalý. „Bude jasno, počasí nám vyjde. Do 18.45 je čas, abychom dohráli za dobré viditelnosti, to bychom měli stihnout klidně i s penaltami,“ kalkuluje.

Přední tým třetí ligy je proti účastníkovi Ligy mistrů outsiderem, v pohárových zápasech se ale stala už větší překvapení. Zatím se však i ve Vyškově domácí těší víc na fotbalový svátek než na ambice vyřadit českého šampiona.

Řeší se hlavně zájem o lístky. Sedadla byla vyprodána rychle, stání ještě k dispozici je. „Na stadion bychom nacpali tři tisíce diváků, z bezpečnostních důvodů jsme kapacitu snížili na 2 700 míst. Problém bude samozřejmě s parkováním, spolupracujeme i s městskou policií, hasiči a záchrannou službou. Práce je hodně, ale všichni se těšíme. Vypuklo tady úplné šílenství,“ vypočítal Neubauer.

Vyškov může být zvědavý i na svoje „domácí“ hráče; zejména na záložníka Milana Petrželu, rodáka z pět kilometrů vzdálené obce Hoštice-Heroltice. Mládeží blízkých Drnovic prošel i středopolař Tomáš Hořava, který vyrůstal na Blanensku.

Až se fanoušci ve Vyškově dozvědí, v jak silné sestavě Plzeň nastoupí. Podle požadavků hostujícího klubu na parkování u stadionu počítají ve Vyškově s tím, že proti nim nastoupí David Limberský a Roman Hubník. Chybět budou reprezentanti – Matúš Kozáčik a Marcel Hrošovský ze Slovenska a Radim Řezník a Michael Krmenčík z české strany. Zraněný je z reprezentačního srazu Lukáš Hejda i Jan Kopic.

„Prostor dostanou kluci, kteří doteď hráli méně. Stejně bychom je chtěli vidět v akci,“ naznačil plzeňský kouč Pavel Vrba, že pohárový zápas je ideální příležitostí.

Jedním z takových hráčů je útočník Tomáš Chorý, jenž v lize zatím odehrál na podzim pouhých 67 minut. „Každý odevzdáme maximum. Budeme se chtít před trenérem ukázat, chytit šanci za pačesy,“ slibuje vytáhlý útočník. „Hlavní ale je, abychom to zvládli vítězně a postoupili,“ doplňuje Chorý.

V souboji se sedmým týmem MSFL bude plzeňská Viktoria jasným favoritem. „Informací o soupeři máme dostatek, viděli jsme jejich tři poslední zápasy. Doufám, že to bude zajímavé utkání,“ přeje si plzeňský kouč Vrba.

Průměrná návštěvnost na MSFL ve Vyškově je něco málo přes tři stovky diváků, ale ta bude při souboji s úřadujícími šampiony téměř desetkrát překonána.

„Přáli bychom si hlavně, aby se divákům zápas líbil, aby to vypadalo jako fotbal. No a my pak v neděli zkusíme porazit Vrchovinu,“ dodal s úsměvem Neubauer.