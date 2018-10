Jablonec? Jsou to jen lidi, zní před pohárovým duelem z Pardubic

Pardubický záložník Adam Fousek ovšem z utkání není nijak zvlášť nervózní. „Myslím si, že nás na to trenér nebude připravovat nějak jinak než na ligu. Hrají sice o soutěž výš a ještě v Evropě, ale jsou to jen lidi. Nedělal bych z toho nějakou vědu,“ snaží se udržet klid Fousek.

Ve svých čtyřiadvaceti letech patří mezi nejdůležitější pilíře pardubické sestavy, což prokázal nejen v posledním druholigovém utkání Východočechů proti Ústí nad Labem (2:0), ve kterém poslal svůj tým do vedení parádně provedeným přímákem.

„Zkoušíme to na předzápasových trénincích a máme určené hráče. Teď jsem si to vzal já a jsem rád, že mi to tam spadlo,“ líčí Fousek.

Vedle něj si často míč na tuto disciplínu postaví také Tomáš Čelůstka, kterého Fousek hodně chválí.

„Čeldovi to tam taky z dálky hodně padá, má v noze granát. Já mám spíš technické střely. Do pěti metrů za vápnem je to pro mě ideální pozice,“ porovnává Fousek.

V utkání se Severočechy byl kromě úvodního gólu ještě u několika zajímavých momentů. V šedesáté první minutě proběhl j ako raketa skrz ústeckou obranu a už to vypadalo, že s přehledem zakončí, jenže míč posadil na břevno.

„Na půlce si chtěl balon zpracovat spoluhráč, ale dostal jsem se k tomu já, přesprintoval jsem protihráče a viděl jsem, že gólman vybíhá, tak jsem ho chtěl lobnout. Ale dal jsem do toho hodně síly,“ přemítá Fousek a dodává: „Když si to promítnu zpětně, tak jsem to měl řešit jinak. Šlo to krásně uklízet po zemi.“

I tak mohl ještě přidat druhý gól, jenže v závěru odmítl jasnou penaltu, kterou by rozhodčí nejspíše nařídil, kdyby...

„Ve vápně mě trefil protihráč a vyvedl mě z rovnováhy. Mohl jsem spadnout, asi by byla jasná. Jenže já chtěl dát gól, zamést to pod gólmanem na zadní tyč, ale zase to nevyšlo,“ směje se Fousek.

Druhý gól tak nakonec musel přidat hlavou Petráň. Pardubice hrály takřka celý druhý poločas proti deseti a zápas měly pod kontrolou.

„Po té červené jsme to už měli ve svých rukou, jenže před tím to byla naše klasika. Nechytneme úvod, a pak se do toho těžce dostáváme,“ upozorňuje Fousek.