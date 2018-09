Pohárový duel fotbalistů Jihlavy s Opavou je dál s otazníky

Jenže...

Stadion v Opavě, na kterém je doma Slezský FC, momentálně prochází rekonstrukcí, tak aby odpovídal požadavkům na nejvyšší soutěž. Opava tak své ligové zápasy kvůli výstavbě vyhřívaného trávníku hraje v brněnském azylu. Nabízí se otázka, zda se pohárové utkání s Jihlavou se neuskuteční nakonec tamtéž.

A otazník je i datum zmiňovaného zápasu: pravděpodobně dojde k posunu z oficiálního termínu, jímž je středa 26. září.

„Termín ještě stanoven nebyl, docela problematicky se řeší,“ uvedl mluvčí FC Vysočina Miroslav Fuks. „Může se klidně stát, že se to bude hrát až někdy v říjnu v Opavě. Protože Brno také hraje doma pohár,“ připomněl duel Zbrojovky s prvoligovým Slovanem Liberec. „Jasno by mohlo být do týdne,“ dodal Fuks.

Ve třetím kole domácího poháru se z Vysočiny představí také divizní Slavoj Polná, který pražskou Spartu přivítá v úterý 2. října.