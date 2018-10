Osmifinále poháru rozehraje Karviná už v půl čtvrté, pak Plzeň vyzve Baník

Plzni patří v lize druhá příčka dva body za vedoucí Slavií, Ostrava ztrácí na Viktorii na třetím místě čtyři body. Baník Západočechům v nejvyšší soutěži šestkrát za sebou nedal gól, v poháru se oba celky naposledy utkaly v semifinále v roce 2005 a Slezané tehdy na soupeřově hřišti zvítězili na penalty.

Plzeň v posledních dvou sezonách vypadla v poháru už v osmifinále a na triumf čeká od sezony 2009/10.

„Baníku se teď daří, jsou v ligové tabulce těsně za námi a určitě to bude náročné. Uděláme ale vše pro to, abychom postoupili. Pohár se navíc tady v Plzni dlouho nevyhrál, takže bych chtěl dojít co nejdál a pokusit se ho vyhrát,“ řekl pro klubový web plzeňský útočník Jakub Řezníček.

Ostravští věří, že na půdě ligového šampiona mohou uspět. Loni v osmifinále vyřadili na Letné pražskou Spartu. „Není na světě úskalí, které by se nedalo překonat,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

„Hrát dvakrát za sebou se stejným soupeřem určitě má svá specifika, ale těch můžeme využít my stejně jako soupeř. Takže určitě žádná výhoda. I když je pravda, že Plzeň musí brát v úvahu i své zápasy v Lize mistrů. Ale tady bych se k žádným možným výhodám neupínal. Naším úkolem je na oba zápasy se připravit a udělat vše pro dosažení úspěchu,“ dodal Páník.

Osmifinále českého poháru Program Středa 31. října: 15:30 Karviná - Jablonec, 17:30 Plzeň - Ostrava. Středa 7. listopadu: 16:00 Příbram - Bohemians Praha 1905. Čtvrtek 15. listopadu: 17:00 Olomouc - Zlín, 17:30 Liberec - Slovácko. Pátek 16. listopadu: 17:00 Dukla Praha - Teplice, 18:30 Slavia Praha - Chrudim. Středa 28. listopadu: 15:45 Opava - Sparta Praha.



Jablonec, finalista minulého ročníku poháru, se představí v Karviné, kterou v srpnu doma v lize porazil 4:1. Severočeši premiérově hrají skupinu Evropské ligy, ale jejich kouč Petr Rada velké šetření hráčů nechystá.

„Pohár je pro nás stejně důležitý jako liga. Uvidíme, jaký bude stav hráčů. Moc změn by ale asi nebylo dobrých, což jsme se přesvědčili v Pardubicích, kde jsme měli hodně starostí, i když někteří hráči tehdy byli v reprezentaci. Někdo si zápasy překládá, ale my žádné úlevy nechceme. Hráči jsou dobře natrénování, aby porci zápasů zvládli,“ uvedl Rada.

Karviná chce favorita zaskočit. „Jablonec bude těžkým protivníkem, ale hrajeme doma, což jsme chtěli,“ pravil karvinský trenér Roman Nádvorník.

„Odpadlo nám dlouhé cestování, navíc nás určitě přijdou povzbudit naši fanoušci a to je velké plus,“ doufá navzdory brzkému výkopu v pracovní den.

Dalších šest osmifinálových zápasů je na programu v listopadu, poslední mezi Opavou a Spartou se odehraje až téměř za měsíc.