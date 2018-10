Jablonec bez opor. A Rada varuje: Pardubice jsou nepříjemný soupeř

Jablonečtí prošli v minulém ročníku Českého poháru až do finále, ve kterém ale po prohře 1:3 se Slavií na triumf nedosáhli. Do dnešního duelu MOL Cupu půjdou výrazně oslabení o několik klíčových opor, které si plní reprezentační povinnosti.

Záložníci Trávník s Masopustem dostali od trenéra Šilhavého pozvánky do českého A-mužstva na zápasy Ligy národů a stoper Lischka odehrál ve čtvrtek kvalifikační zápas v dresu české „21“ v Bělorusku.

Krajní záložník Jovovič je v národním týmu Černé Hory, v jehož barvách absolvoval celých 90 minut v duelu Ligy národů doma se Srbskem a starty ve stejné evropské soutěži čekají i lotyšského útočníka Ikauniekse. Někteří jablonečtí fotbalisté si navíc v reprezentační přestávce doléčují zdravotní šrámy.

„Chybějí nám hráči, kteří jsou na reprezentačních srazech a je to vyznamenání pro klub. Nikdy jich snad tolik najednou nebylo. Více volných termínů na MOL Cup kvůli Evropské lize není, tak to musíme odehrát teď v přestávce. Máme tady další hráče, kteří nenastupovali tak často, ale svou kvalitu v tréninku prokazují a teď dostanou prostor,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Do akce by se tak dnes mohli dostat například brankář Hanuš, Břečka, Jankovič, Kubista, Acosta, Sobol či nadějní mladíci.

Fotbalisté Pardubic mají aktuálně dobrou formu. Ve druhé lize již pět utkání v řadě neprohráli a v tabulce jim patří výtečná čtvrtá příčka. Jenže také oni nebudou v bitvě s Jabloncem zdaleka kompletní.

„Se sestavou máme problémy, ale budeme si s tím muset nějak poradit. Půjde o to, jak to Jablonec pojme. Viděli jsme je v televizi, kolega Novotný asi šest jejich zápasů, ale nějak speciálně se na ně připravovat je složité - opravdu nevíme, jak to poskládají,“ podotkl trenér Pardubic Jiří Krejčí.

„Jedeme do Pardubic samozřejmě s tím, že chceme postoupit. To je pro každý prvoligový tým hlavní cíl. Pohár je ale ošidný, protože se mažou předpoklady z dlouhodobé soutěže. Pardubice jsou nepříjemný soupeř, hrají dobrý fotbal a určitě nás nečeká nic lehkého,“ tuší Rada.