Nejlepší týmy jara v bitvě o pohár. Uspěje Slavia, nebo Jablonec?

Úřadující ligový šampion usiluje o osmý triumf, to Jablonečtí pohár dosud vyhráli pouze dvakrát. Úspěšnější ze soupeřů dostane jistotu základní skupiny Evropské ligy.

„Pro nás je to asi poprvé, kdy jsme až takhle blízko. Uděláme vše pro to, abychom se do skupiny dostali,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Pokud by však vyhrála Slavia a udržela druhou příčku v nejvyšší soutěži, přechází tento bonus na třetí tým v tabulce a Pražany by v létě čekala kvalifikace o Ligu mistrů. V případě, že se vítěz finále udrží mezi elitní čtyřkou, čeká předkolo Evropské ligy i pátý celek ligy.

Slavia od roku 1994 vyhrála všechna tři pohárová finále v letech 1997, 1999 a 2002 a stoprocentní úspěšnost by ráda udržela. „Motivace nemůže být větší. Cítíme i závazek k tomu minulému realizačnímu týmu, který dvě utkání zvládnul na podzim. Slavia dlouho na trofej čeká, máme pocit zodpovědnosti, abych tuto šanci proměnili,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia Praha - FK Jablonec středa 20.15 v Mladé Boleslavi Rozhodčí: Zelinka - Pospíšil, Dobrovolný - Adam (video). Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Hromada - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič - Doležal. Utkání vysílá ČT Sport.

Zatímco Slavii čeká od roku 1994 teprve čtvrté finále, Jablonec už osmé. „Samozřejmě je to velká šance. Je to jeden zápas, kdo vyhraje, bere vše, kdo prohraje, nebere nic. Je to vabank,“ podotkl jablonecký trenér Petr Rada.

Půjde o souboj dvou nejlepších týmů jara. Jablonec prohrál v tomto roce jediný z třinácti soutěžních zápasů, Slavia zase už 363 minut neinkasovala a na finále se naladila sobotní výhrou 2:0 ve šlágru s Plzní.

„Jablonec má na jaře víc bodů než my, je to silný soupeř. Zápas favorita nemá, hodně napoví první vstřelený gól,“ uvedl Trpišovský. „Ať každý říká, co chce, Slavia je favorit. Má rozpočet tři sta milionů, má kvalitní hráče. Ale na hřišti se vše maže,“ myslí si Rada.

„Naši hráči odehráli jaro kvalitně, myslím, že by do toho měli jít s velkým sebevědomím po výkonech, které podávají. Budeme se snažit hrát fotbal, který na jaře hrajeme. Nebudeme hrát nějakou vyčkávanou, chceme hrát aktivně. Nesmíme se bát,“ dodal Rada.

Posledních pět vzájemných zápasů skončilo remízou a Jablonec se Slavií už pět let a devět utkání neprohrál. Prodlouží svou sérii ve finále?

Zápas na vyprodaném mladoboleslavském stadionu začne ve středu ve 20.15 a bude na něj dohlížet i videorozhodčí.