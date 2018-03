Pohár pozná zbylé semifinalisty, Baník povede v Boleslavi poprvé Páník

Večer fotbaloví fanoušci poznají, kdo v semifinále MOL Cupu doplní Slavii a Jablonec, kteří si postup zajistili před týdnem.

Páník, který před dvěma týdny skončil ve Zlíně, v pondělí převzal Ostravu místo Radima Kučery a čeká ho premiéra. I když Baník v lize ztrácí z posledního místa tabulky na záchranu sedm bodů a prioritou pro něj bude boj o udržení v soutěži, pohár rozhodně nechce podcenit.

„Bude to válka. Pohár je přímá cesta do Evropské ligy a já sám jsem to na vlastní kůži zažil před rokem se Zlínem. Jedeme se porvat o postup,“ řekl pro klubové stránky Páník, který vloni díky triumfu v poháru postoupil ze Zlínem přímo do skupiny Evropské ligy.

Hradec Králové - Fastav Zlín (výkop v 17 hodin)

(výkop v 17 hodin) Mladá Boleslav - Baník Ostrava (výkop v 17 hodin, vysílá ČT Sport)

„S hráči jsem hned v pondělí samozřejmě hovořil, bylo to ale spíše v lidské rovině. Snažil jsem se trošku zapůsobit i na jejich fotbalovou zodpovědnost. Věřím, že nás může posunout právě zodpovědný výkon. Tak jako se to třeba stalo Jihlavě, proč by se to nemohlo povést nám?“ dodal.

Také Mladá Boleslav se v nejvyšší soutěži trápí a na sestupové příčky má jen jednobodový náskok. O víkendu ale ve druhém utkání pod novým trenérem Jozefem Weberem zvítězila 3:0 v Brně a ukončila sérii ligových porážek, která se zastavila na čísle šest. V poháru bude Boleslav usilovat o čtvrtý postup do semifinále za sebou.

„Naším hlavním cílem je záchrana v lize. Byli bychom odvážní, kdybychom v Boleslavi teď snili o pohárech, ale na pohár se dobře připravíme. Nějaké změny v sestavě asi budou a šanci dostanou někteří hráči, kteří mě v tréninku příjemně překvapili,“ uvedl Weber.

I Zlín nedávno změnil trenéra, pod Vlastimilem Petrželou ale v úvodních dvou zápasech nebodoval a je rovněž namočen v boji o udržení. V poháru mohou Zlínští stále snít o zopakování loňského tažení až k trofeji.

„I když se nám nedaří, v Hradci jsme favority. Hrajeme první ligu, obhajujeme pohárové vítězství. Čeká nás těžký úkol zachránit ligu. Ale pohár nevypouštíme, půjdeme do zápasu naplno,“ řekl Petržela.

Hradec Králové se na souboj s obhájcem trofeje naladil druholigovou výhrou 2:1 nad Českými Budějovicemi.

„MOL Cupu jsme sice na začátku sezony přikládali trochu nižší význam, ale došli jsme až sem. V žádném případě nemůžeme říct, že máme splněno. Chceme dosáhnout ještě výš. Prestiž je už jen to, že jako jediný druholigový tým hrajeme s obhájcem trofeje,“ uvedl královéhradecký trenér Karel Havlíček.