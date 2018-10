Některá řešení, to člověk žasne, pravil Ščasný. Chválil mladíka Hložka

Sparťanský mladíček šel na hřiště v 83. minutě, hosté v té chvíli vedli nad divizní Polnou „jen“ 2:1. A velkým dílem pomohl ke klidnějšímu závěru zápasu z pohledu pražského celku.

Když kouč Ščasný dostal otázku, kdo z obvyklých náhradníků ho zaujal, bez rozmýšlení reagoval: „Úplně krátce: Hložek. Nastoupil a za pár minut byl u dvou gólů. Jednoduchý.“

Oddechl jste si, že jste na konci přidali dva góly a vyhráli 4:1?

Určitě to vypadá lépe než kdybychom vyhráli 2:1, ovšem na tom, že jsme postoupili, by se nic neměnilo. Pro mě to je jen kosmetické, samozřejmě tam vidím jiné věci než jen to, že jsme vyhráli 4:1.

Byl jste za stavu 1:2 nervózní? Polná snížila necelou čtvrt hodinu před koncem.

Přiznám se, že ne. Ano, mám zkušenosti, že takový soupeř pak začne hrát vabank, bez zábran. Ale pro mě se vlastně nic neměnilo. Spíš mi vadilo, že jsme ve druhé půlce soupeře pustili do šance. A řešení našich akcí.



Čím si vysvětlujete, že vaši svěřenci neproměnili tolik slibně vypadajících šancí? Vypadalo to, že chtějí hrát až do prázdné brány.

Rozebereme si to s hráči. Nakládali s tím jak s tím nakládali, napřed šlo hlavně o akcie z levé strany, po patnácté minutě i z pravé. Jsou věci, které musíme vyřešit brankou a ten zápas měl být tři čtyři nula. Možná pět nula a pak můžeme situace takhle dohrávat. Ale určitě ne za stavu 0:0 nebo 1:0.

Spartě se v poháru v posledních letech moc nedařilo, zdůrazňoval jste hráčům, že ho berete vážně?

Jednoznačně. Ale jejich přístup nebyl špatný, sestava byla zamotaná, byli tam dva hráči ze základní sestavy. Na druhou stranu je to pořád Sparta a hráli jsme s divizí. Přístup byl v pořádku, toho jsem se ani nebál. Ale znovu říkám: některá řešení, to člověk žasne.

Máte už v hlavě zápas sobotní zápas v Olomouci, kde vám bude chybět Nico Stanciu? Byl zápas v Polné možnost otestovat si hru bez něj?

Zápas s Olomoucí máme v hlavě pořád, cestou jsme si je s Tomášem Rosickým a Radkem Kováčem pouštěli. Ale nemyslím, že dneska to bylo nějaké vypovídající.

Jak to vypadá s Pulkrabem, který střídal kvůli zranění?

Má něco s lýtkem, uvidíme. Těžko říct, co s ním je, doufám, že bude v pořádku.