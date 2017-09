Fotbalisté Ostravy bude při poháru ve Valašském Meziříčí jako doma

Ve Valašském Meziříčí a okolí má Baník hodně příznivců. A navíc 17 kilometrů od něj leží Vigantice, rodná obec ostravského trenéra Radima Kučery a útočníka Milana Baroše.

„Mám informace, že přijde hodně lidí, takové čtyři tisíce. A dorazí i hodně známých z mého okolí,“ řekl Radim Kučera. „Kulisa bude dobrá, ale my míváme velkou podporu našich fandů i jinde na hřištích soupeřů. Nepřátelská atmosféra nás nečeká.“

Trenér odmítl, že by mu pohárový duel sloužil k nějakému zkoušení před nedělním ligový duelem doma od 17.00 se Zlínem.

„To si nemůžeme dovolit, je to pohárový zápas a ty bývají specifické. Navíc nejsme v komfortní situaci, v lize nám chybějí body, takže na nějaké testování není čas,“ upozornil Kučera. „Sestavu ale zvolíme s ohledem na naše minulé utkání v Jihlavě a na to, co nás čeká se Zlínem.“

Valašské Meziříčí je nováčkem MSFL a po osmi kolech je v ní deváté Kučera připouští, že pohárový duel by mohl týmu pomoci, aby se odrazil k lepším výsledkům v lize. „Potřebujeme si zvednout sebevědomí, takže ten zápas by pro nás mohl mít i psychologický efekt.“

V čem vidí propad Baníku na předposlední místo v lize? „Velký rozdíl je v klíčových okamžicích, v nich selháváme. Jak v naší šestnáctce, tak před brankou soupeře. Buď nedáme gól, nebo ho dostaneme brzo či v závěru,“ přiznal Radim Kučera.

Přičítá to i tomu, že je v mužstvu hodně hráčů, kteří hráli druhou ligu. „Jsou pod tlakem, a proto nezvládáme důležité okamžiky. Ale na to se nemůžeme vymlouvat.

Pořád na tom pracujeme. Kluci potřebují získat sebejistotu. Stačí jeden zápas, a může to být ten ve Valašském Meziříčí, kterým se odrazíme. V lize stačí vyhrát dva tři zápasy za sebou a najednou můžete být v tabulce někde jinde. Doufám, že se nám to podaří.“