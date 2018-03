Co znamená konec Plzně. Sbohem skupině LM, i pohár ztratí na atraktivitě

České republice dosud patřila podle koeficientu jedenáctá příčka, která v nadcházející sezoně zajistí českému šampionovi přímý postup do skupiny Ligy mistrů za předpokladu, že letošní vítěz si postup do dalšího ročníku zajistí z vlastní ligy. Jistotu přímého postupu do základní skupiny Evropské ligy měl i vítěz poháru.

Od ročníku 2019/20 o obě tyto možnosti český fotbal přijde, protože v pořadí UEFA klesl na třinácté místo za Švýcarsko, kterému nahrála v osmifinále Ligy mistrů body Basilej, a Rakousko, které má ve hře ještě Salcburk, čtvrtfinalistu Evropské Ligy.

Od Švýcarska přitom Česko dělí jen 25 tisícin bodu a na Rakousko ztrácí 1,425 bodu.

„Dostat se do pohárové Evropy je těžší a těžší,“ ví plzeňský brankář Aleš Hruška, který ve čtvrtek dlouho držel naděje Viktorie na postup - v nastavení lapil penaltu, vytáhl několik skvělých zákroků, ale v prodloužení jednou inkasoval a čtvrtfinále si navzdory porážce 1:2 zahraje Sporting.

Český mistr by tak měl v ročníku 2019/20 začínat ve třetím předkole Ligy mistrů a druhý celek z ligy ve druhém předkole nemistrovské části. V kvalifikaci Evropské ligy pak vítěz poháru nastoupí ve třetím, zatímco třetí a čtvrtý tým z ligy ve druhém předkole.