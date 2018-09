Slávistická reprezentace. Není žádný sparťan, nebude legrace

Česko ve čtvrtek vstoupí do Ligy národů, podzimní soutěž reprezentačních týmů lze brát také jako jakousi předkvalifikaci o Euro 2020.

Už teď je jisté, že ve čtvrtečním úvodním zápase proti Ukrajině v Uherském Hradišti (výkop 20.45) nebude od začátku hrát žádný současný sparťan. A nebude ani na lavičce.

„Překvapilo mě, že tady žádný není,“ řekl útočník Patrik Schick, sparťanský odchovanec, který třetím rokem nastupuje v italské lize.

Zato v nominaci je osm slávistů, nechybí ani její odchovanci Jankto s Petrákem, kteří působí v zahraničí. Nebo Gebre Selassie, který se Slavií v roce 2008 slavil titul a pátým rokem hraje bundesligu za Brémy.

Pokud by Jarolím chtěl, mohl by ze současných a třech bývalých slávistů poskládat kompletní jedenáctku. Mohla by vypadat následovně: Kolář - Coufal, Gebre Selassie, Petrák, Bořil - Sýkora, Hušbauer, Souček, Zmrhal, Jankto - Tecl.

Reprezentace bez sparťanů V historicky prvním utkání české reprezentace v roce 1994 v Turecku (4:1) nastoupili v základní sestavě tři sparťané: Novotný, Frýdek, Siegl, střídal Vonášek. I v dalších letech národní mužstvo stálo na sparťanech, případně v týmu vždycky aspoň jeden byl. V poslední době už je to slabší, loni na jaře jezdil na srazy z Letné jen náhradní brankář Koubek. Ten pak v létě přestoupil do Rennes. Na podzim 2017 tam byl v září Hovorka, v říjnu Václav Kadlec v listopadu Šural s Frýdkem. Oba zval kouč i letos na jaře. Na první podzimní sraz však nenominoval žádného sparťana. I proto, že Šural měl lehké zdravotní problémy.

Upřímně, takto sestava jistě vypadat nebude, ale například záloha by jen slávistická být mohla. „Může to pro nás být výhoda, známe se, jsme sehraní, každý ví, co od druhého může čekat. S Pepou Hušbauerem a Tomášem Součkem se mi hraje parádně, vyhovíme si s výběrem místa,“ líčil Sýkora.

„Za mých časů v mládežnických reprezentacích to bývalo jinak, třeba devět sparťanů a dva slávisti. Takhle je to samozřejmě příjemnější,“ usmíval se Ondřej Petrák, záložník Norimberku, a reprezentační nováček.

Po letech se v jednom týmu potkal s Jaromírem Zrmhalem. Společně začínali profesionální kariéru ve slávistickém áčku. Když Petrák hrál v prosinci 2013 za Slavii poslední zápas, byl v sestavě i Zmrhal.

Ten je v týmu jedním z osmi současných hráčů, kteří o víkendu o první místo v lize smetli Plzeň 4:0. „Na sraz se nám jelo dobře,“ prohodil jiný záložník Jan Sýkora.

Souboj byl hodně vyhecovaný, ale v reprezentaci se mezi slávisty a plzeňskými hráči Tomášem Hořavou, Michaelem Krmenčíkem a Radimem Řezníkem už nedohrával. „Tady jsme jedno mužstvo,“ ujistil Sýkora.

Jakub Jankto o převaze slávistů v reprezentaci „Ve Slavii jsem vyrůstal, je to klub, který mám v srdci, vždycky jsem mu fandil a vždycky mu fandit budu, takže mě těší, jak se Slavii momentálně daří. Ty kluky znám, takže jsem rád, že se tu s nimi můžu potkat, což ale neznamená, že bych se s ostatními nechtěl vidět, ba naopak.“

Nominace odráží skutečnost, ligovou i klubovou realitu. Slavia sice tabulku vede před Plzní jen o skóre a má jen o bod víc než třetí Sparta, ale herně vypadá nejlíp. A týmový výkon vystřelí vzhůru i jednotlivce.

„Že nás je tady hodně, tak to asi odpovídá výkonům, které teď předvádíme. Zasloužili jsme si to,“ řekl Sýkora.

Z Plzně kouč nominoval všechny, kteří přicházeli v úvahu. V základní sestavě pak nastupují už jen ti, kteří reprezentační kariéru uzavřeli (Hubník, Limberský, Petržela), případně do národního mužstva nedorostli (Čermák, Pernica) či mají slovenský pas (Kozáčik, Hrošovský), nebo jsou momentálně zranění (Kopic).

Ve Spartě to měl Jarolím jednoduché: v základní sestavě hraje devět cizinců a jen dva Češi. Martina Frýdka a Josefa Šurala zařadil reprezentační kouč mezi náhradníky. „Šurala jsem chtěl, ale byl nemocný,“ poznamenal Jarolím.

Šural odehrál velmi dobře poslední mezistátní zápas, v červnu proti Nigérii byl jedním z nejlepších hráčů na hřišti.

Že teď v týmu kvůli zdravotním potížím chybí, je pro něj, s nadsázkou řečeno, dobře. Vyhne se narážkám slávistů. „Mezi námi určitě něco padne, nějaké fórky budou. Ale jak tady kluci ze Spartou nejsou, tak si nemáme z koho dělat legraci,“ pronesl pobaveně Sýkora.

Trenér Jarolím už „pobavil“, když při komentování nominace řekl, že Spartu by teď měl sledovat spíš trenér rumunské reprezentace než on, protože vlastně nemá moc koho.

„Vnímám, že to tam teď Češi mají těžké,“ dodal Sýkora už vážně.

A zatímco za minulého reprezentačního kouče Vrby se sparťané Dočkal, Krejčí, Lafata či Vácha významně podíleli na úspěšné kvalifikaci, tentokrát mužstvo stojí na slávistech.

Výhru Česka nejvíc oslaví jejich fanoušci, po případném neúspěchu musí slávisté naopak čekat tvrdou kritiku od příznivců jiných klubů.

Mimochodem, v ukrajinské nominaci je sedm fotbalistů z Dynama Kyjev, s kterým Slavia vypadla v 3. předkole Ligy mistrů. „Nemyslím si, že bychom jim za Slavii měli něco vracet,“ přemítal Sýkora.