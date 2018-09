Nadšení ukrajinských médií: Proti Čechům jsme vypadali skoro jako titáni

Ukrajinci v úvodním utkání nově vzniklé Ligy národů předvedli parádní fotbal, byť vítězný gól dali v nastavení a se štěstím.

Při následných oslavách a po skončení utkání došlo ke konfliktu mezi policií a fanoušky, do kterého se zapojil i ukrajinský kouč.

„K policistům se hned vrhl Ševčenko, který se snažil zarazit mlácení fanoušků a vybízel ukrajinský sektor, aby se uklidnil,“ poznamenal Deník Ukrajinska pravda.

Podle serveru Obozrevatel se Ševčenko při pokusu o uklidnění situace zapletl přímo do rvačky mezi těžkooděnci a ultras, a dokonce se dostal do rukou jednoho z rozohněných policistů.

„Nijak bych to nedramatizoval,“ odrážel Ševčenko dotazy na tiskovce s tím, že policii chápe. „Myslím si, že to, co se seběhlo, byla jen shoda okolností, žádný úmysl. Doufám, že všechny fanoušky pustí a všechno bude v pořádku.“

Co se týče utkání, ukrajinská média zahrnula národní tým chválou.

„Zápas se povedl, a to zejména našemu týmu. Ale i Češi zanechali příjemný dojem. Mohou se - jak pro naši reprezentaci, tak pro naše kluby - považovat za nepříjemné soupeře,“ poznamenal Sport.ua.

Jaremčuk, nasazený na hrot ukrajinského útoku, se podle serveru hned v úvodu utkání mohl stát hrdinou, ale ve dvou vyložených šancích hlavičkoval vedle. Do vedení šli naopak domácí, k Schickovu gólu podle komentátora přispěl i dezorientovaný ukrajinský brankář Pjatov.

„Češi vedli, a tak nemuseli nic vymýšlet. Dokonce vznikal dojem, že národní tým svou hrou zaostává za Slavií v předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev, a to i pokud jde o nasazení jednotlivých hráčů. Češi se vzmohli jen na dlouhé centry na křídla, od kterých čekali přihrávky do pokutového území, a k tomu ještě kladli důraz na standardní situace, především rohy. Na tomto nudném pozadí vypadal ukrajinský tým skoro titánsky,“ usoudil komentátor.

Hosté srovnali skóre před odchodem do šaten, a to tak krásně, že by si Konopljankův gól „zasloužil kapitolu ve fotbalové čítance“.

Když už se zdálo, že zápas skončí remízou, dopustil se brankář Vaclík jediné chyby, čehož využil Zinčenko. A tak se Ukrajincům podařilo v předvečer domácího zápasu se Slovenskem „dosáhnout maxima“.

Deník Ukrajinska pravda označil Schickův gól ve čtvrté minutě za jedinou českou šanci v prvním poločase. I po změně stran Ukrajinci soupeře herně převyšovali. „Za celý zápas vypálili 26 střel na českou branku, soupeř jen jedenáct,“ dodal list.