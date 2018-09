Ukrajina? Kvalitní soupeř, dobré individuality, říká Gebre Selassie

Právě na jedenatřicetiletého beka ukázal trenér Jarolím při absenci obvyklých lídrů Suchého a Daridy. Gebre Selassie už v klubu párkrát pásku na ruce měl, ale v národním týmu? „Na reprezentační úrovni by to byla moje premiéra,“ prohodil.

Chybí spousta opor. Vnímáte, že je na vás stále větší zodpovědnost?

To z toho vyplývá. Jsem zde jeden z nejstarších hráčů, zodpovědnost vnímám a myslím, že to je úplně přirozené. Něco už mám za sebou. Je to automatické.

Zápas je speciální i tím, že se vstupuje do nově vzniklé Ligy národů. Co od toho očekáváte?

Je to něco nového, dává to nový náboj tím, že ubylo přípravných zápasů. Dodá to soubojům větší atraktivitu.

Reprezentace letos často nastupovala s odlišným složením obrany. Cítíte konkurenci?

Je to reprezentace, takže konkurence je pochopitelně velká, měli by tu být nejlepší hráči, které naše země má. Že má někdo místo jisté, o tom nejde hovořit.

Národní mužstvo odehraje první soutěžní zápas od kvalifikace o mistrovství světa. Berete to jako možnost na reparát?

Myslím, že co bylo s kvalifikací, už je dávno za námi. Jde o úplně jinou soutěž, která může být velmi důležitá v bojích o Euro. O reparátu bych nemluvil.

Co očekáváte od Ukrajiny?

Viděli jsme pár videí. Jde o velmi kvalitního soupeře s dobrými individualitami. Nečeká nás nic jednoduchého.

Z bundesligy znáte ukrajinské hvězdy Konopljanku a Jarmolenka, v čem jsou silní?

Oba jsou hráči s velmi dobrou kopací technikou, velmi dobří v soubojích jeden na jednoho. Jsou to rychlostní typy. Musíme si na tyto individuality dát pozor, aby na nás nechodili jeden na jednoho, abychom si byli schopní pomoci.

Jak moc spoléháte na vyhlášené fanoušky z Uherského Hradiště a na vyprodaný stadion?

Doufám, že jako podporují svůj klub, přijdou lidi podpořit i reprezentaci. A že my podáme od začátku takový výkon, abychom je do zápasu vtáhli a oni nám to vrátili zpět.