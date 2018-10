Kdo za Kadeřábka a Součka? Šilhavý může na Ukrajině udělat i další změny

Fotbalovou reprezentaci čeká třetí utkání Ligy národů.

V Charkově proti domácí Ukrajině potřebuje vyhrát, aby si zachovala naději na první příčku ve skupině, s níž je spojený postup do elitní kategorie Ligy národů.

Nebudou u toho nemocný obránce Pavel Kadeřábek, který už od reprezentace odcestoval, a Tomáš Souček. Defenzivní záložník v sobotu na Slovensku dostal druhou žlutou kartu, která znamená stop v následujícím utkání.

ANKETA: Kdo by měl proti Ukrajině nastoupit Vyberte základní sestavu pro utkání Ligy národů

Kadeřábka na pravém kraji obrany s největší pravděpodobností zastoupí Theo Gebre Selassie, jenž v Trnavě hrál vlevo - a když Kadeřábek musel nuceně střídat, přesunul se na druhou stranu.

Pozici levého obránce kouč Šilhavý nejspíš svěří Filipu Novákovi, který Kadeřábka střídal. Nebo tam zůstane Gebre Selassie a vpravo dostane šanci Vladimír Coufal.

Na pozici středních obránců by měli opět nastoupit Čelůstka s Brabcem, byť má Šilhavý k dispozici nováčky Kúdelu se Stronatim. Pokud nemusí, trenéři do obrany nesahají.

Při absenci potrestaného Součka musí Šilhavý trochu improvizovat, podobný typ defenzivního středopolaře v týmu nemá.

Řešit by to mohl Pavelkou, kterého za výkon v utkání na Slovensku chválil, ve spolupráci s Barákem. Před nimi kapitán Dočkal, těžko si představit, že by kouč nenasadil kapitána, tahouna a hvězdu duelu se Slovenskem.

Na šanci si tak nejspíš počká Trávník. Otázkou je, jak Šilhavý vyřeší krajní pozice v záloze.

Proti Slovensku hráli Vydra se Zmrhalem, především ofenzivní hráč Burnley obstál. Dostane znovu důvěru, nebo Šilhavý zkusí Masopusta? A co Jankto místo Zmrhala? Nebo Šural?

Na pozici hrotového hráče se nabízí, že si oba útočníci a střelci sobotního duelu Krmenčík se Schickem role prohodí. Na Slovensku začal Krmenčík a Schick ho po sedmdesáti minutách střídal.