Lavička po výhře jedenadvacítky: Tým je ve výstavbě, máme velké rezervy

San Marino jste zlomili až po hodině hry. Proč ne dříve?

My jsme věděli, že soupeř má svoji hru založenou na dobře organizované obraně. I před pár dny v Chorvatsku hrál do 60. minuty výsledek 0:1. Podobné to bylo dneska. My jsme hráli v 1. poločase tak, že jsme příliš složitě kombinovali kolem šestnáctky San Marina. Házenkářsky. A bez nějaké překvapivé situace, která by vedla k přečíslení nebo finální přihrávce. Na moje gusto tam pozdě nebo málo chodily centrované míče a soupeř to v pohodě ubránil. Ve 2. půli jsme zlepšili pohyb, měli jsme víc příležitostí, zvýšenou snahou a zjednodušením hry jsme se dopracovali ke gólům. V závěru jsme chtěli skóre navýšit, místo toho jsme San Marinu umožnili standardku, ze které nás trefili.

Co výsledek znamená s ohledem na vývoj kvalifikace?

Je to naše první vítězství, ale tým má pořád na čem pracovat. Abychom se mohli měřit s celky nad námi, potřebujeme se zlepšit.

Dvakrát skóroval útočník Tomáš Zajíc. Jak hodnotíte jeho výkon?

Dal dva góly, což od útočníka čekáme. To nejpodstatnější splnil. Co se týče hry, tam k němu budeme mít připomínky, potřebuje se ještě posunout.

V úterý hrajete v Moldavsku. Jaký to bude soupeř?

Známe ho z minulého cyklu. Mužstvo je to stále houževnaté, dobře organizované. V posledních zápasech hrají pětkovou obranu. Řekové tam vyhráli, ale zlomili je až v momentě, kdy Moldávie šla po vyloučení do deseti. Nečeká nás jednoduchý zápas. Někteří hráči i členové realizačního týmu pamatují poslední utkání, bylo to důležité vítězství v náročných podmínkách.

A od té doby si vozíte svého kuchaře?

Ano. I na základě zkušeností z cest do těchto oblastí nechceme ponechat nic náhodě a vozíme si s sebou i specialistu na kuchyň. Radek Lidický se o nás dobře stará, létá s předstihem, aby pro nás všechno připravil.

V kvalifikaci tým vedl už třetí kapitán. Hledání pokračuje?

Situace si to vyžádala. Laco Takács, který jako kapitán začínal, na druhém srazu nebyl a dnes nenastoupil v základní sestavě. Václav Černý, který po Lacovi pásku přebral v Chorvatsku, je dlouhodobě zraněný. Bavili jsme se o tom, kdo další připadá v úvahu. Po zvážení jsme vybrali Jirku Kulhánka. Souvisí to s tím, že tým je v procesu výstavby a profilování se.

K Takácsovi se tedy páska může vrátit?

Pokud by měl nastoupit v základní sestavě, tak ano. V klubu neprožívá ideální období, teď se do našeho kádru dostal na poslední chvíli jako donominovaný hráč. Ale jeho přínos, když naskočil do 2. půle, byl pozitivní.