Jarolím slibuje změny. Řezník na stopera? Jankto se Zmrhalem od začátku?

Změní se rozestavení? A kolik nových mužů nastoupí od úvodních minut? Hraje se dnes od 18.00 středoevropského času.

Jarolím měl na Ukrajinu k dispozici dvaadvacet fotbalistů, z toho tři brankáře. Pro „méně“ důležitý souboj v Rusku se mu výběr zúžil. „K nějakým změnám dojde, některé budou vynucené,“ oznámil kouč s výhledem na zdravotní stav Schicka (třísla) s Petrákem (viróza).

V bráně zřejmě nenastoupí jednička Tomáš Vaclík, další start si nejspíš připíše Tomáš Koubek, aby kouč viděl v akci oba elitní české gólmany. Třetím brankářem ve výběru je nováček Ondřej Kolář.

Proti Ukrajině český tým hrál v rozestavení se třemi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky. A jelikož především v prvním poločase hra hodně haprovala a po přestávce základní rozestavení kouč změnil, lze očekávat návrat ke klasice na čtyři vzadu.

Ve čtvrtek v Uherském Hradišti vůbec nenastoupili praví obránci Vladimír Coufal a Radim Řezník, který v Plzni občas zaskakuje i na postu stopera. Zkusí to i Jarolím? „Ano, je to varianta. On o ní i věděl. S tím jsme ho nominovali, že bude hrát to, nebo to,“ poznamenal kouč.

Na místa středních obránců má kouč jen Tomáše Kalase s Jakubem Brabcem, takže je pravděpodobné, že minimálně jeden z nich hrát opět bude. Vlevo se nabízí varianta s Theem Gebre Selassiem či Janem Bořilem. Z beků je k dispozici ještě Pavel Kadeřábek. Ten a Bořil hráli tzv. halfbeky, což je označení pro krajní obránce či záložníky v rozestavení tři - pět - dva.

V záloze má kouč největší přetlak: Tomáš Hořava, Jaromír Zmrhal, Jakub Jankto, Michal Trávník a Ondřej Petrák, ti všichni začali duel proti Ukrajině na lavičce.

Do hry se dostali jen v poločase Zmrhal a na poslední minutu Hořava. Kouč nejspíš od začátku nasadí Jankta se Zmrhalem. A co Trávníka s Hořavou? Troufne si od začátku hrát bez Tomáše Součka či Josefa Hušbauera? Využít může opět i Jana Sýkoru.

Pokud by zranění nepustilo do hry ofenzivní jedničku Patrika Schicka, z útočníků jsou v nominaci jen Michael Krmenčík a Stanislav Tecl.

Které hráče Jarolím skutečně vybere, se dozvíte přibližně hodinu a půl před výkopem, který je naplánována na 18.00 středoevropského času.