Ten, který rozhodl: Když jde do tuhého, každý z nás zabojuje ještě víc

Česko v roce 2018 odehrálo čtyři utkání: v březnu proti Uruguayi (0:2) a v pátek s Austrálií (0:4) si ani neškrtlo, v dalších porazilo Čínu (v březnu 4:1) a naposled Nigérii (1:0).

Po porážce vždy přišlo vítězství. „Ten můj gól byl důležitý hlavně pro tým,“ prohlásil obránce Fulhamu, s nímž nedávno postoupil do Premier League.

Důležitý, protože jste si napravili dojem po debaklu s Austrálií?

Po tom, co se psalo, což vám nemusím vykládat. Tolik kritiky bylo, samozřejmě z velké části zasloužené. Museli jsme to nějak zvládnout a to Nigérie byla ještě silnější než Austrálie.

Cítil jste, že je mužstvo pod tlakem?

Jo, tak to bylo. Tlak byl zvenku i z prostředí týmu. Přece jen, kdyby se zase prohrálo, byl by to hodně neúspěšný sraz. Aspoň že tak. Ukázali jsme, že dokážeme bojovat a že proti Austrálii to byl jen špatný den.

Kalas o gólu Tomáš Kalas dal svůj druhý reprezentační gól, poprvé se trefil v březnu v Číně, kdy se mu míč odrazil od paty a zapadl do sítě. Ve středu proti Nigérii skóroval z dorážky. "Aspoň jsem byl na správném místě, jsem spokojený. Trefil jsem to zvláštně. Kdybych to trefil pořádně, tak by to gól nebyl. Tolik jsem se soustředil na to, abychom míč trefil čistě, až se mi to vůbec nepovedlo.“

Proti Nigérii nebyl špatný především první poločas. Co se stalo po přestávce? Ovlivnila váš výkon bouřka a prudký déšť?

S fotbalem to tolik společného nemělo, hlavně z naší strany. Neviděli jsme na míč, jak nám déšť práskal do očí. Aspoň jsme to ubojovali. V prvním poločase jsme ukázali kvalitu, snažili jsme se hrát fotbal, platilo to na ně.

Nasazení a zaujetí bylo jiné než proti Austrálii. Cítili jste to sami na hřišti?

Já to očekával. Když jde do tuhého, tak každý z nás zabere ještě víc. Musíme se naučit takhle hrát v jakémkoli zápase a nejen, když se nám něco nepodaří a jdeme do toho s tím, abychom to napravili. Na tom musíme zapracovat každý sám.

Rozhodlo nasazení, nebo pomohla i taktická změna v rozestavení na tři obránce?

Taky pomohla, ne každý zápas lze hrát na tři vzadu. Ale my jsme věděli, že když minule hráli v Anglii, tak ta měla vzadu taky tři stopery, a Nigerijci si s tím nevěděli rady. Podle mě to ani nečekali, proto jsme z toho těžili.

Jak to vyhovovalo vám osobně?

Snažím se zápas odehrát všude co nejlíp, ať je to v jakémkoli rozestavení. Úkoly jsou podobné, možná je rozdíl v posunech, ale pořád jste stoper.

Je výsledek důležitý i proto, že jste reprezentační sezonu zakončili vítězně?

Vždycky je vítězství cenné, zvlášť proti účastníkovi mistrovství světa. Je dobře, že jsme vyhráli, můžeme jet na dovolenou, za rodinami a nemusíme myslet na to, že bychom prohráli oba zápasy. Byla by mnohem horší nálada, aspoň jsme tu Austrálii nějak napravili.