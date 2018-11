Pohárové místo v ohrožení. České kluby musí v Evropě zabrat

Pro český fotbal to znamená, že se pořadím zemí, které rozhoduje o nasazování klubů do evropských pohárů v přespříští sezoně 2020/21, povážlivě propadl. Aktuálně na sedmnácté místo.

Jak funguje národní koeficient O nasazení do pohárů rozhoduje vždy poslední pětiletka, ve které Češi aktuálně mažou úspěšný ročník 2013/14, v němž Plzeň hrála Ligu mistrů a s Libercem postoupily až do jarní fáze evropských pohárů. Za výhru v základní fázi dostávají kluby dva body, za remízu jeden, v kvalifikaci polovinu. Účastníci Ligy mistrů dostávají ještě čtyřbodový bonus. Všechny body do koeficientu se dělí počtem pohárových účastníků, v případě Česka pěti.

„Vnímám to jako velké téma letošního podzimu. Nepříliš sledované, ale o to zásadnější a s fatálním dopadem na náš klubový fotbal,“ uvědomuje si Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, která řídí české profesionální soutěže.

Česko má od léta 2015 v Evropě pět týmů. Dva hrají kvalifikaci o Ligu mistrů, tři další bojují v Evropské lize.

Platit to bude i v následující sezoně (2019/2020): mistr půjde do třetího nebo čtvrtého předkola Champions League, vicemistr do druhého předkola. Třetí tým i úspěšný z play off v ligové nadstavbě budou hrát od druhého předkola Evropské ligy, vítěz poháru začne ve třetím předkole.

Jenže už o rok později dost možná Česku jeden pohárový účastník ubude. Pokud se z aktuální sedmnácté pozice v žebříčku koeficientů neposune do první patnáctky, je to jasné.

„Proto bude druhá část podzimu v evropských pohárech z českého pohledu tak důležitá,“ poznamenal Svoboda.

Aby přeskočily šestnácté Chorvatsko, na které ztrácejí tři desetiny bodu, potřebují české kluby od teď získat o jednu výhru či dvě remízy víc než Dinamo Záhřeb, jež je posledním chorvatským pohárovým účastníkem.



Příspěvky českých klubů do koeficientu v aktuální sezoně Viktoria Plzeň: 1 bod

Slavia: 0,9 bodu

Jablonec: 0,4 bodu

Sigma Olomouc: 0,4 bodu

Sparta: 0,2 bodu České kluby získaly v aktuální sezoně dohromady 2,9 bodu, což v celkovém pořadí stačí až na 27. místo. Lépe je na tom Slovinsko, Rakousko, Bulharsko, Bělorusko, Kazachstán či Chorvatsko. Pro srovnání: v minulých dvou sezonách Česko získalo shodně 5,5 bodu, před třemi roky dokonce 7,3.



Na patnácté Švýcarsko, kterému v Evropě zbyly dva týmy, Česku chybí 1,225 bodu, což jsou ve skutečnosti tři výhry a jedna remíza.

Na čtrnácté Řecko ztrácí Česko 1,525 bodu, tedy nejméně čtyři výhry.

A třinácté Dánsko je Česku vzdálené o 1,7 bodu, byť má v pohárech už jen Kodaň. Proti ní potřebují české kluby posbírat nejméně o čtyři výhry a jednu remízu víc.

Byla by to nejen rána pro prestiž tuzemského klubového fotbalu, kdyby se Česko mezi patnáct nejlepších nedostalo. Ale také komplikace pro nový ligový formát.

Ten momentálně počítá s play off o evropské poháry mezi nejlepším týmem ze druhé skupiny nadstavbové části (týmy od 7. do 10. místa) a čtvrtým nebo pátým (pokud se vítěz poháru umístí v první čtyřce ligy) mužstvem skupiny o titul.

Kdyby však hrály z Česka poháry jen čtyři kluby, hrozil by dodatečný zápas o Evropu proti vítězi druhé skupiny nadstavby už třetímu nejlepšímu týmu ligové tabulky, zatímco čtvrté, páté i šesté mužstvo ve skupině o titul by o šanci na poháry přišlo.