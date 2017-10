Žádná změna u fotbalistů, trenér Jarolím zůstává. Ale s podmínkami

Pokud by trenér Karel Jarolím v úterý dopoledne přišel na vedení fotbalové asociace s rezignací, výkonný výbor by ji přijal. „Ano, samozřejmě,“ kývl místopředseda Roman Berbr, faktický vládce českého fotbalu.

Jenže to Jarolím neudělal, přednesl obhajobu neúspěšné kvalifikace. „Zklamala nás jeho sebereflexe, jeho analýza nebyla výkonným výborem jednoznačně přijata,“ podotkl Berbr.

Nicméně, kouč zůstává. Do léta 2018 mu totiž asociace smlouvu nemůže vypovědět. Do té doby mu chce do kontraktu dát podmínky: triumf ve skupině Ligy národů a postup na Euro 2020. Pokud Jarolím na to nepřistoupí, v létě 2018 může skončit.

Česko v neděli zakončilo kvalifikaci vítězstvím nad San Marinem 5:0, ale na potlesk poslední rok nebyl.

Ve skupině skončilo až třetí za Německem a Severním Irskem, nedokázalo se dostat ani do baráže, o čemž se rozhodlo už dvě kola před koncem. Od srpna 2016, kdy Jarolím převzal národní tým po Pavlu Vrbovi, Česko ve čtrnácti zápasech šestkrát vyhrálo, čtyřikrát remizovalo a čtyřikrát prohrálo.

„Je nutné věci skutečně pojmenovat. Neschovávat se za to, že je to už za námi, že to byla doba hledání, že je to začátek, že jsme se někam posunuli. Ne, opak je pravdou. Je konec kvalifikace, nepostoupili jsme na mistrovství světa, padáme žebříčkem FIFA,“ vypočítával Berbr.

„Našli jsme jen dvě pozitiva. Objevili se mladí hráči, kteří chtějí hrát a zůstali jsme ve druhém koši pro los Eura. Jinak tam byla negativa, neúspěchy. Neskončili jsme ani druzí, i když jsme měli jednu ze dvou nejlehčích skupin. Hráli jsme komplikovaný, neproduktivní a pomalý fotbal. Nemáme žádného lídra. Nemáme Kvašňáka, Nedvěda ani Horvátha. Je úkol pro trenéra a vedení reprezentace tohle změnit,“ zdůraznil Berbr.

V úterý dopoledne kouč předstoupil před vedení českého fotbalu, kde rozebíral příčiny neúspěchu a svou práci obhajoval.

„Nerad chodím od rozdělané práce. Mužstvo prochází nějakým procesem, je v nějakém vývoji, někam se to pohnulo. Je v lepším stavu, než když jsme začínali,“ prohlásil bezprostředně po utkání nad San Marinem.

Kolem jedné hodiny s úsměvem ze strahovského sídla asociace odešel. To bylo ve chvíli, kdy se jedenáct členů výkonného výboru ještě dohadovalo. Nakonec se později dozvěděl, že zůstává.

Nyní ho do konce roku čeká jednání, jestli přistoupí na podmínky, které mu chce do smlouvy dát vedení asociace.