Kvalifikační premiéra a hned gól. Nádhera, jásal talent Lischka

Fotbal

Další 2 fotografie v galerii Fotbalisté do 21 let se radují v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku z gólu Davidy Lischky (č. 19). | foto: ČTK

dnes 8:53

Mimořádný byl páteční duel fotbalové reprezentace do 21 let proti Chorvatsku pro jabloneckého stopera Davida Lischku. Podzimní část první ligy odehrál na hostování v MFK Karviná, takže se vrátil do známého prostředí. A užil si i vítěznou radost, mladí Češi po výhře 2:1 udrželi naději na postup na mistrovství Evropy.