Exotická jízda trvá, fotbalisté narazí na nažhavené Australany

„Často s takovými týmy nehrajeme, je to i zpestření,“ přemítal záložník Vladimír Darida.

„Hlavně jde o kvalitní soupeře,“ zdůraznil kouč Karel Jarolím.

Nemají před sebou vidinu světového šampionátu, který v Rusku startuje za dva týdny. Česko na největší fotbalové akci planety chybí potřetí za sebou.

Pro fotbalisty v nevděčném v červnovém termínu, protože jim krátí dovolenou před nástupem do letní přípravy, se v sudých letech nehraje ani kvalifikace.

Čeští fotbalisté utužují partu na kempu v Rakousku, kde během pěti dnů odehrají dva zápasy proti účastníkům mistrovství světa. Nejdřív v St. Pöltenu, poté ve Schwechatu, východním předměstí Vídně.

Česko - Austrálie výkop: pátek 13.00, St. Pölten Předpokládané sestavy, Česko: Koubek - Coufal, Kalas, Suchý, Novák - Souček - Kopic, Darida, Barák, Jankto - Krmenčík.

Austrálie: Ryan - Karačič, Milligan, Degenek, Behich - Troisi, Luongo - Leckie, Rogic, Nabbout - Kruse. Od 13.00 se hraje na přání Australanů, kteří ve stejném čase 16. června vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Francii.

„Austrálie i Nigérie to vezmou určitě prestižně. Je to pro ně jeden z posledních testů, každý se bude chtít ukázat trenérovi, aby na mistrovství světa hrál. A my uvidíme, jak na tom jsme ve srovnání s těmi, co postoupili,“ poznamenal brankář Jiří Pavlenka.

Pro Čechy je to zase poslední test před zářijovým startem Ligy národů, nové soutěže evropských týmů, která je jakousi předkvalifikací na Euro 2020. Národní mužstvo ji začne 6. září proti Ukrajině.

Trenér Jarolím na červnový sraz pozval původně šestadvacet fotbalistů, ale Kadeřábek, Gebre Selassie, Vydra a Zmrhal se omluvili kvůli zranění.

„Nechtěli jsme kádr moc měnit, bohužel nám někteří hráči vypadli. Věřím, že ti, co nastoupí místo nich, podají dobrý výkon,“ přál si Jarolím.

Na šanci tak čeká například jediný nováček Jemelka. „Před srazem jsem byl lehce nervozní,“ přiznal. „Po těch třech dnech už nejsem vůbec. Některé kluky znám z ligy, s ostatními se postupně seznamuju. Jestli nastoupím, bude to paráda,“ říkal olomoucký stoper.

Samostatná česká reprezentace hrála proti Austrálii jen jednou, v roce 2000 zvítězila v přípravě v Teplicích 3:1. Československo předtím neprohrálo ani v jednom z osmi utkání.

„Ty zápasy minule na turnaji v Číně nám hodně daly. Bude to něco jiného, sami jsme v očekávání, jak kvalitní Austrálie bude. Co jsme viděli, tak nám nedají nic zadarmo. Hrají poctivý fotbal,“ přemítal obránce Filip Novák.

Až na Kadeřábka, případně Gebre Selassieho má Jarolím k dispozici všechny hráče, kteří mají ambici na základní sestavu. Neznamená to však, že kouč nebude zkoušet.

Pokračovat tak bude boj o pozici brankáře číslo jedna, Česko má tři špičkové: dosavadní jedničku Vaclíka, Koubka a Pavlenku.

Pro Australany je zápas poslední možností, jak přesvědčit nizozemského trenéra Berta van Marwijka před víkendovým oznámením konečné nominace na šampionát. Poté ještě jeho tým čeká generálka s Maďarskem.

„Kádr bude zúžen a myslím, že je to vidět i na trénincích. Kdo nastoupí proti Česku, bude to pro něj obrovská šance a nechá na hřišti 110 procent,“ řekl obránce Josh Risdon.