Sparta je nasazená, Slavia s Olomoucí ne. Jablonec v posledním koši

O víkendu sice českým klubům skončila sezona, ale ta příští startuje za necelé dva měsíce.

Úvodní kolo nového formátu domácí nejvyšší soutěže začne už 21. července. O pět dní později Sparta jako první vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu.

Pro Slavii a Olomouc začnou poháry až 7. srpna, resp. 9. srpna.

Plzeň a Jablonec jsou v klidu, na soupeře z Evropy narazí až v základních skupinách v druhé polovině září.

Případ Plzeň. Při losování základních skupin Ligy mistrů 30. srpna bude ve třetím nebo čtvrtém koši. Aby se posunula do třetího, musely by minimálně tři kluby, které čeká kvalifikace a mají vyšší koeficient než Plzeň, vypadnout.

Skupina Ligy mistrů Los 30. srpna 1. koš: Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern Mnichov, Barcelona, Juventus Turín, Paris St. Germain, Manchester City, Lokomotiv Moskva.

2. koš: Dortmund, Porto, Manchester United, Šachtar Doněck, Benfica Lisabon*, Neapol, Basilej*, Tottenham.

3. koš: AS Řím, Schalke, Liverpool, Lyon, Monako, Salcburk*, CSKA Moskva, Ludogorec Razgrad*.

4. koš: PSV Eindhoven*, Valencie, Plzeň, Celtic Glasgow, Bruggy, Galatasaray Istanbul, Inter Milán, Hoffenheim. Poznámka: Týmy označené hvězdičkou nejprve musí postoupit přes předkola.

PSV Eindhoven začne v posledním předkole, Salcburk a Benfica Lisabon ve třetím, Basilej ve druhém a Ludogorec Razgrad už v prvním. Když minimálně tři z nich neuspějí, Plzeň bude při losu ve třetím koši.

Od loňského roku už není rozdělení do košů kategoricky podle koeficientů. Nejvýš jsou vítězové Champions League (Real Madrid) a Evropské ligy (Atlético Madrid), potom šampioni šesti nejlépe hodnocených ligových soutěží. Proto je v první skupině i Lokomotiv Moskva s koeficientem, s kterým by patřil do posledního koše.

Ano, i Lokomotiv Moskva je případným soupeřem Plzně.

Případ Slavia. Druhý tým HET ligy měl původně do bojů o Champions League zasáhnout už od 2. předkola, pohárová sezona by mu začínala už 24. července.

Kvalifikace o Ligu mistrů Los 3. předkola 23. července Možní soupeři: Lisabon, Dynamo Kyjev, Ajax Amsterdam, Basilej

Ale díky Atlétiku Madrid slávisté zasáhnout do pohárů až o dva týdny později. Jednak ušetří síly za dva zápasy a navíc jako účastník 3. předkola mají jistotu minimálně Evropské ligy.

Slavia se posunula díky tomu, že Atlético Madrid vyhrálo Evropskou ligu a zároveň si účast v Lize mistrů zajistilo ze své domácí soutěže. Nevyužilo tak rezervovanou pozici pro vítěze Evropské ligy.

V nasazení do Champions League tak došlo k posunu, že třetí tým Francie postoupil přímo a jeho místo v kvalifikaci zaplnili vicemistři Česka a Turecka.

Slavia bude v napětí v pondělí 23. července, kdy se ještě před startem druhého předkola losuje to třetí. Protože v minulých pěti letech v pohárech nestartovala nebo uhrála jen málo bodů, bude v nemistrovské části nenasazená.

Rozhodně nebude favoritem, její protivník může být Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev, Ajax Amsterdam nebo Basilej, přičemž nizozemský a švýcarský tým musí postoupit z druhého předkola. Pokud by Basilej či Ajax neuspěly, posune se mezi nasazené Fenerbahce, případně Spartak Moskva.

Mimochodem, na týmy z předkol po reorganizaci pohárových soutěži zbylo v hlavní fázi Ligy mistrů pouhých šest míst.

Případ Jablonec. Poprvé v historii čeká Peltův klub pohárový podzim, účast ve skupině si zajistil jako třetí tým HET Ligy. Jablonec zpozorní až poslední srpnový den, kdy se losuje základní fáze.

Jelikož v pohárech dosud paběrkoval, momentálně má nejen nejnižší koeficient ze všech jistých účastníků, ale také z těch, které čeká kvalifikace a v jednotlivých předkolech jsou mezi nasazenými.

Základní skupina Evropské ligy Los 31. srpna Atraktivní soupeři do skupiny: Arsenal, Chelsea, Leverkusen, Villarreal, Anderlecht, Lazio Řím, Sporting Lisabon, Olympique Marseille, Betis Sevilla či Frankfurt

Jablonec tak při losu s největší pravděpodobností zůstane ve čtvrtém koši. Výš se posune jen v případě, že dvanáct favoritů v kvalifikaci neuspěje.

Jablonec může mít velmi atraktivní soupeře, jistou účast v základní skupině mají Arsenal, Chelsea, Leverkusen, Villarreal, Anderlecht, Lazio Řím, Sporting Lisabon, Olympique Marseille, Betis Sevilla či Frankfurt.

Evropská liga má osmačtyřicet účastníků, v létě se hraje o jedenatřicet míst. Deset z nich zaberou vyřazení od třetího předkola Ligy mistrů, jedenadvacet vzejde z kvalifikace o Evropskou ligu.

3. předkolo Evropské ligy Los 23. července Možní soupeři: Sevilla, Petrohrad, Olympiakos Pireus, Braga, Gent, Feynoord, Rapid Vídeň či Lipsko

Případ Olomouc. Čtvrtý tým české nejvyšší soutěže měl původně začít ve druhém předkole Evropské ligy, ale protože pohár vyhrála Slavia a zároveň si z ligy zajistila účast v kvalifikaci o Ligu mistrů, došlo k posunu.

Proto Jablonec je přímo v hlavní fázi a Olomouc přeskakuje do třetího předkola.

V každém případě bude při losu v pondělí 23. července nenasazená. Narazit může například na Sevillu, Petrohrad, Olympiakos Pireus, Bragu, Gent, Feynoord, Rapid Vídeň či Lipsko. Německý klub i Sevilla však musí projít z druhého předkola.

Případ Sparta. Tři protivníci, šest zápasů. Náročný úkol čeká sparťany v kvalifikaci, pokud se chtějí probít do základní skupiny Evropské ligy, v jehož posledním ročníku chyběli.

V součtu s domácí soutěží by od 20. července do 30. srpna odehráli dvanáct zápasů čili by hráli každé tři až čtyři dny šest týdnů za sebou. Vražedná porce.

2. předkolo Evropské ligy Los 19. června Možní soupeři: týmy z Izraele, Kazachstánu, východního bloku, balkánských zemí či Skandinávie.

Slavii mohou děkovat, že vůbec o Evropskou ligu mohou usilovat, pátá příčka původně pohárová nebyla. Jelikož se však vítěz poháru umístil do čtvrtého místa, i pátý tým tabulky je ve hře.

Má však nejtěžší pozici. Sparťané jsou ve 2. předkole klubem s třetím nejvyšší koeficientem po Seville a Besiktasi Istanbul. A to se jim proti loňsku výrazně snížil (ze 48,135 na 34,500) kvůli neúspěchu ve třetím předkole proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Sparta jako nasazená se dočká neatraktivního protivníka z východního bloku, z balkánských zemí, Izraele, Kazachstánu či Skandinávie (například BK Häcken). Nasazená bude i v případě postupu do třetího i čtvrtého předkola.

Nejdřív ji však zajímá los už 19. června.