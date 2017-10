6:0. Čelo tabulky uniká českobudějovickým fotbalistům o jeden gól

Že by měli druholigoví fotbalisté Dynama České Budějovice doma s Vítkovicemi prohrát, to asi nikdo nečekal. Ale že vyhrají takovým způsobem. Na to by si vsadil málokdo.

Svěřenci trenéra Davida Horejše včera předvedli, jaký je rozdíl mezi čelem a spodkem tabulky.

Druhý tým tabulky hostil poslední. A byl z toho jednostranný výkon a výsledek, který nadchnul více než tisícovku diváků. Jihočeši vyhráli 6:0. Přesto jim jedna věc může vadit. Jeden gól jim chyběl na to, aby se dostali na první místo tabulky před Opavu. „Vůbec jsme to nevěděli. Nekoukali jsme na to,“ říkal po zápase domácí obránce Michal Řezáč.

Právě po jeho akci a jeho nahrávce měl sedmý gól na noze v 81. minutě Petr Benát, ale přestřelil branku. „Měl jsem mu to dát rychlejší. Byla to moje chyba,“ kál se mladý bek, který se zítra bude hlásit na Strahově na srazu reprezentační jednadvacítky. Společně s brankářem Jindřichem Staňkem. Ten už podruhé za sebou dostal přednost před Zdeňkem Křížkem. A podruhé za sebou vychytal nulu. I když tentokrát se příliš nenadřel.

„Tragédie jsou v životě jiné věci. Ale ostuda to z naší strany byla,“ komentoval zápas hostující kapitán David Mikula. „Za stavu 0:4 už jsme šli do druhého poločasu hlavně s tím, abychom zastavili ten příděl. A kdyby to skončilo jedna čtyři, asi by to bylo přijatelné. Na soupeře jsme ale neměli.“ Ale pěkně popořádku.

Vítkovice načal už ve třetí minutě první gól, když Javorek vysunul Kadulu, ten hledal před bránou Táborského, ale obránce Cverna si srazil míč do vlastní branky.

V 16. minutě pak skvěle zakombinovali na vápně Javorek s Táborským. První jmenovaný dostal znovu míč, našel na penaltě úplně volného Peška a ten s klidem uklidil míč k tyči a zvýšil na 2:0.

Hosté nestíhali. Nedokázali zachytávat kombinace, do kterých Jihočeši chodili. „Hráli jsme tak, jak jsme chtěli hrát. Připomněl jsem hráčům minulou domácí remízu proti Frýdku-Místku. I proto přišly nějaké změny v sestavě,“ vysvětloval trenér David Horejš absenci Mashikeho a naopak přítomnost Kaduly v základní jedenáctce. Třetí gól zařídil Wermke, který tlačil na hostujícího obránce, až si dal hlavou vlastní gól, když přeloboval brankáře, jenž nevěděl, jestli pro míč jít, nebo nejít.

A čtvrtá branka byla znovu parádní. Po pravé straně si sběhl krajní obránce Řezáč. Dostal míč v pravý čas, aby s ním upaloval na brankáře a toho dokázal obloučkem přehodit. Při své další rozehrávce už hostující Mišinský jen kroutil hlavou. A nebylo to naposledy. „Buď můžete udělat to, že to hráče necháte vyžrat, nebo zkusíte udělat změny, aby se s tím zápasem něco zkusilo udělat. My jsme změny neudělali. Zvýšili jsme na hráče hlas a ve druhé půli jsme začali trošku, ale opravdu jen trošku víc běhat,“ dodal hostující kouč Lubomír Adler.

Vítkovičtí chvíli opravdu drželi domácí na distanc. Ale v 62. minutě napřáhl Čavoš z hranice šestnáctky a neomylně skóroval.

Když pak v 69. minutě nůžkami ve vápně zahrál Havel a dal šestý gól, sedmička opravdu několikrát visela ve vzduchu. Ale diváci se jí nedočkali. Naposledy dali Budějovičtí v soutěžním zápase šest gólů Táborsku na jeho hřišti před třemi roky. „Jestli někdy doma? To si nevybavím. Ale je mi to jedno. Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsme tam, kde jsme,“ dodal Horejš. Ano. Jihočeši se vyhřívají na druhém místě tabulky.