Ledecký ukazuje, proč jsme ho chtěli, tvrdí budějovický trenér Horejš

Na západě Čech zvítězili 2:0 a drží kontakt s čelem tabulky. „Horko těžko tam vyhrál v poháru Baník Ostrava, takže si těch bodů hodně vážíme,“ říká trenér Dynama David Horejš.

Počítám, že po dvou zápasech, co jste nebodovali naplno, byla cesta domů veselá.

My sice ve dvou zápasech v řadě nevyhráli, ale nemůžu říct, že by hra byla vyloženě špatná. V Táboře jsme nedávali šance a zápas se Znojmem ovlivnilo vyloučení. Utkání v Sokolově mělo jiný průběh. Z první šance jsme skórovali. A pak to hlídali. Z naší strany to byl velice kvalitní výkon. Mohli jsme přidat i další gól. Sokolov se snažil, hru zjednodušil, ale my ho do ničeho nepustili.

Je pravda, že Sokolov branku prakticky neohrozil po celý zápas.

Něco jsme si k tomu řekli. Změnili jsme proti minulým duelům způsob hry. Nechtěli jsme ji otevřít. Sokolov má šikovné hráče a za stavu 2:0 jsme se rovnou stáhli a nehráli vysoký presink. Soupeř se těžko dostával do vápna a oba stopeři i s Jindrou Staňkem v bráně to všechno odehráli perfektně. Co jsme si řekli, to bezezbytku splnili.

Před reprezentační pauzou tohle asi zvedne náladu, ne?

Jasně. Zvedlo to náladu v celém týmu. Práce teď bude o něco jednodušší i v tréninku, ale my jsme zatím nepropadali nějaké panice. Jak říkám, podobný zápas jako v Táboře se může stát i lepším týmům. Se Znojmem jsem neměl klukům co vytknout. I v deseti hráli dobře, měli jsme kopat penaltu a gól, co jsme dostali, byl z ojedinělé šance.

Dá se říct, že v Sokolově jste navázali na slušný týden, kdy jste jen o fous vypadli s Bohemians?

Na Bohemians to bylo perfektní pohárové utkání, kde se ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou. Měli jsme tři střely a nedali nic, a Bohemians jednu a vyhráli 1:0.

Jak v Praze, tak v Sokolově chytal Staněk. Je vidět, že se dostává do formy?

Jindra Staněk si prošel zraněním. Letní přípravu neabsolvoval. Měl problémy s ramenem. Léčil to konzervativně a pauza byla dlouhá. Zdeněk Křížek šanci chytil. Chytal velice dobře. Ale před zápasem v Sokolově jsme se s realizačním týmem rozhodli, že chceme hrát trochu jinak. Tušili jsme, že Sokolov nás bude hodně napadat, a my musíme hrát více kombinačně a v tom nám Jindra může pomoci, protože hru nohama má dobrou. Proto dostal přednost. Ale jinak jsme rádi, že nám chytají dobře oba gólmani.

To samé se dá říct o útočníkovi Ledeckém, který se trefil v posledních čtyřech duelech v řadě. Začíná splňovat to, proč jste ho do klubu brali?

Tohle jsme od něj chtěli. Věděli jsme, koho děláme. Nebylo to jednoduché, velkou práci v tom odvedl Martin Vozábal a jsme rádi, že se David rozhodl pro nás, i když už prakticky trénoval v Hradci Králové. Dal už pět gólů a to tři zápasy na začátku nehrál. Jsem rád, že ho tu máme.

Je pravda, že podobný typ robustního útočníka vám chyběl, ne?

Je rychlý, pracovitý a na pozici devítky hraje to, co po něm chceme. Dokáže se zapojit do kombinace, dává góly. Jsme spokojení.

Čekají vás dva týdny volna. Na co se v nich zaměříte?

Chceme hodně trénovat. Některým klukům jsme v neděli dali volno, někteří hráli za juniorku. Volno ještě dostanou možná o víkendu, ale jinak budeme hodně makat, abychom byli připraveni na posledních pět zápasů podzimu.

Bez tří hráčů v reprezentacích. Vadí vám to?

Máme Jindru Staňka a Matěje Helešice v reprezentaci do 21 let. Filip Havelka je ve dvacítce. To je také slušná vizitka.