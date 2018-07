Českobudějovický obrat proti Spartě. Jsem hodně spokojený, netajil kouč

Pražané dorazili na jih Čech ze soustředění v rakouském Bad Leonfeldenu. Přišly se na ně podívat necelé dvě tisícovky diváků.

„Musím říct, že jsem se zápasem hodně spokojený. Nejen s výsledkem, ale především s tím, jak jsme hráli,“ vyprávěl po zápase potěšený kouč Dynama David Horejš. Sparta totiž své hvězdy nešetřila.

Za to Dynamo nastoupilo bez svého klíčového hráče Jakuba Peška. Zatímco v zápise o utkání figuroval, na trávník nevyběhl. Během pátečního odpoledne totiž klub dotáhl jeho přestup do Liberce, a tak se šel po utkání Pešek jen pozdravit se svými spoluhráči do kabiny a vydal se za novým angažmá. „Kuba tady toho hodně odehrál a přestup si zaslouží,“ vysvětloval Horejš.

Navíc Dynamo za něj už našlo náhradu. Respektive si ji pojistilo den před Peškovým přestupem. První duel v černobílém dresu proti Spartě odehrál Matej Mrsič, který přestoupil do Českých Budějovic z Táborska.

„Kdo ho v zápase viděl, ten musí souhlasit, že to bude za Peška dobrá náhrada,“ chválil nového hráče po prvním zápase Horejš.

Mrsič byl na levém kraji zálohy hodně aktivní. Nebál se do chodit do soubojů jeden na jednoho a zásoboval své nové spoluhráče centry a přihrávkami. A zařídil druhý gól Dynama, když ve 47. minutě vystihl rozehrávku Sparty. V rychlém brejku pak postupovali tři domácí hráči na samotného stopera Costu a Pouček nakonec dával gól do prázdné branky právě po Mrsičově nahrávce.

Celkově Sparta na jihu Čech nepůsobila jistým dojmem. V úvodu zápasu předvedla několik zajímavých akcí a šla i v 18. minutě do vedení po tečované střele záložníka Váchy. Ale postupně přestávala dominovat a domácí se aktivní hrou dostávali do šancí.

Ve 31. minutě vyslal ze třiceti metrů jedovatou střelu domácí Čavoš, ale Heča ve sparťanské brance jeho pokus vytáhl. Na penaltu Kladrubského však v 36. minutě nestačil. Ještě do poločasu zachránil Dynamo brankář Křížek po střele Mustedanagiče a několik dobrých zákroků předvedl i ve druhém poločase. To však nic neměnilo na tom, že hra Sparty byla bez nápadu a poměrně statická. Jihočeši ji dokázali ubránit.

V zápase se na hrotu útoku vedle Iva Táborského objevil Lukáš Pouček. Bylo vidět, že tenhle post mu sedí. „Je to alternativa, ale myslím si, že hrál dobře,“ dodal na adresu střelce vítězného gólu Horejš.

Jihočeši totiž stále hledají po odchodu Mashikeho do Liberce náhradu do útoku. „Máme vyhlédnuté dva hráče, ale uvidíme, jak všechna jednání dopadnou,“ přiblížil Horejš s tím, že včerejší duel mohl být v Dynamu také poslední pro některé z hráčů jako Fišl, Rychnovský, Frýdek, Laňka nebo některé z dorostenců, jenž se připravují s prvním týmem.

„Budeme zužovat kádr, ale první se to musí dozvědět hráči,“ přiznal Horejš, že dnes do Lince a v pondělí na soustředění do Třeboně už někteří nepojedou.