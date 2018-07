V Budějovicích hledají útočníka. Naskočí Pouček, Táborský, či někdo jiný?

Ve 35. minutě se Lukáš Pouček položil do centru Jiřího Kladrubského a neomylně skóroval. V 60. minutě se Ivo Táborský opřel do míče po rohovém kopu a jeho střela k tyči skončila v brance.

Českobudějovické Dynamo v nedělní generálce na druhou ligu porazilo třetiligový Benešov 7:0, ale ani kanonáda proti soupeři nezakryla problém, který českobudějovický tým stále řeší. Při zranění Sajčiče má kouč jen dvě volby na hrot útoku. A tak se tam střídají právě Lukáš Pouček s Ivem Táborským.

Zatím jim to jde. Ale i Davidu Horejšovi muselo v závěru včerejšího duelu zatrnout, když po vzdušném souboji zůstal na hrací ploše ležet Táborský a držel se za část zad. „Je možné, že už na úterním tréninku se nový útočník objeví,“ pousmál se David Horejš.

„Myslím si, že někdo ještě určitě přijde,“ dodal i Lukáš Pouček, trochu nečekaná volba na tento post, která se ale trenérům povedla.

No nečekaná. „Já jsem do Dynama přicházel jako útočník. Odmala jsem ho hrál, takže mám návyky, které by měl útočník mít,“ popisoval po včerejším duelu pětadvacetiletý fotbalista. Takže když mu na začátku přípravy trenéři řekli, že s ním počítají do útoku, měl radost.

A ta se projevila hlavně tím, že střílí góly. Trefil se proti Plzni, dal gól Spartě, Táborsku i včera Benešovu. Celkem dal v přípravě už čtyři branky a to je daleko víc než v celé uplynulé sezoně. To se totiž netrefil ani jednou.

Nutno ale dodat, že hrál na postu krajního obránce nebo záložníka. A na hrot se příliš nedostával. „Rozhodli jsme se hned na začátku přípravy, že ho vyzkoušíme v útoku,“ říká David Horejš.

Tah se vyplatil. A novou potenciální tvář na hrotu útoku po přípravných zápasech chválí. „Dává pravidelně góly. Napadá, má tam náběhy. Plní to, co od něho chceme,“ netají Horejš spokojenost nad dosavadními výkony Poučka. A je v podstatě jedno v jakém rozestavění.

„Ale třeba proti Benešovu jsme měli i několik šancí, které jsme měli dát. Může se stát, že v neděli proti Třinci budeme mít takové podobné šance jednu nebo dvě,“ pokáral také své hráče Horejš. A jeho výtka mohla mířit i na útočníka, který za stavu 1:0 pro českobudějovický tým nedal vyloženou šanci, kdy byl sám před prázdnou brankou po nahrávce Kovaľa. Jeho střelu ovšem zblokoval obránce.

Jinak se prezentoval solidním výkonem, který pro něj končil ve chvíli, kdy ho vystřídal v 60. minutě jeho „konkurent“ Ivo Táborský.

Povětšinou se spolu tihle dva v uplynulých týdnech střídali, ale třeba proti Spartě hráli spolu. A vůbec ne špatně. „Přiznám se, že mi více vyhovuje, když jsem na hrotu. Ale s Ivem Táborským jsme hráli spolu a taky nám to šlo, já začínal hrát jako podhrotový hráč a pak se posunul na hrot,“ vyprávěl Pouček.

Nemyslí si, že by konkurence byla malá, ale cítí šanci, že by se mohl v nedělním zápase podívat do základní sestavy. A rozhodně ji chce využít.

Podle Davida Horejše je dobře, že má v týmu na různých postech konkurenci. Na testech uspěli Fišl nebo Gebert. Přišel Kovaľ se Sparťanem Havelkou, který v neděli odpočíval, a také Mrsič.

Kdo bude hrát od úvodních minut nové sezony? „Mohou se do ní dostat i hráči, kteří šli hrát proti Benešovu až ve druhém poločase,“ nechtěl Horejš prozradit, jak moc se včerejší úvodní sestava blížila té, která v neděli vyrazí na hřiště ve druhé lize proti Třinci. A kdo bude hrát na hrotu? Pouček, Táborský, oba, nebo někdo úplně jiný?