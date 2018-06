Dlouhých 41 dní bez zápasu. Čermák se vrátil trefou proti Příbrami

Byla to sobota 8. dubna loňského roku. Druholigoví fotbalisté Dynama České Budějovice hostili v televizním duelu Olomouc. Prohráli 2:5. A tohle utkání si slovenský záložník v českobudějovických službách Adrián Čermák musí pamatovat do dneška. Bylo totiž na skoro rok a půl poslední, které v bílo-černém dresu odehrál.

Běžela druhá minuta, když se střetl ve středu hřiště s útočníkem Chorým. A v osmé minutě musel vystřídat. Krom toho, že Jihočeši v zápase prohráli, přišli i o šikovného záložníka, který v předchozí podzimní části patřil k oporám základní sestavy českobudějovického celku.

A pro tehdy dvaadvacetiletého středopolaře začalo martýrium, které ho od fotbalu odstavilo na téměř rok a půl. Začalo to zraněním kotníku v zimní přípravě. Když se vrátil, třetí duel jara s Olomoucí už nedohrál.

„Nejdřív jsme si mysleli, že jsou to pochroumané postranní vazy,“ popisoval v lednu tohoto roku Adrián Čermák, když začínal v českobudějovickém klubu zimní přípravu. „Ale po třech měsících se potíže znovu vrátily a zjistilo se, že mám poškozené zkřížené vazy. To už se musí operovat,“ dodal.

V zimě, tři měsíce po operaci, trénoval podle individuálního plánu a doufal, že stihne ještě některý ze zápasů jarní části sezony. To se nepodařilo. Na jaře do hry nenaskočil. Objevil se až na startu letní přípravy a perfektně mu vyšel hned úvodní zápas proti čerstvě prvoligové Příbrami.

Nastoupil v základní sestavě. Nejdříve sice nedal penaltu, kterou mohl strhnout stav duelu na stranu domácího celku, nicméně v samém závěru poločasu střelou na zadní tyč rozhodl o výhře Dynama 2:1. Ve druhém poločase, kdy už Čermák v sestavě nefiguroval, gól nepadl.

„Samozřejmé jsem se těšil. Patnáct měsíců jsem nehrál, to by se těšil každý. Před zápasem jsem měl takové smíšené pocity, ale radost byla velká. Snad už jsem si to všechno vybral a zranění se mi budou vyhýbat,“ říkal po duelu Adrián Čermák. „Ještě to nebylo stoprocentní. Začátek byl všelijaký. Navíc hned v páté minutě přišel nepříjemný střet, trefili jsme se koleno na koleno. Bylo to bolestivé, ale rozběhal jsem to. Doufám, že to bude lepší a lepší,“ dodal vzápětí.

A jeho dobrá forma by se trenérovi Davidu Horejšovi velmi hodila, protože na startu přípravy přivítal mužstvo, které bylo po řadě odchodů. „Je spousta lidí, kterým se něco podobného stalo. Tak proč bych se nevrátil já? Před zraněním se mi dařilo,“ komentoval Čermák své vyhlídky před jarní částí.

Teď dokazuje, že se skutečně vrací. A doufá, že zdraví mu vydrží i v dalších zápasech a 441 dní bez zápasu bylo těch posledních, které v kariéře zažil. „Návrat do přípravy je náročný, ale jsem rád, že koleno drží. Teď nás čeká utkání s Plzní, to bude pro nás třešnička na dortu. Pokusíme se odehrát s českým mistrem co nejlepší zápas,“ přeje si hráč, který by po absenci zase mohl zapadnout do základní sestavy.