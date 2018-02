Generálka pomohla. Sestavu budějovický trenér Horejš ještě doladí

Generálka se vším všudy to nebyla. V obou poločasech hodně obměněná sestava. Místo stadionu na Střeleckém ostrově jen umělá tráva Složiště. A místo toho, aby se fotbalisté Dynama jen sehrávali a ladily se detaily před prvním domácím zápasem s Varnsdorfem, přibyly trenérovi Davidu Horejšovi další otazníky.

Budějovičtí si k poslednímu testu před startem ligy pozvali soupeře ze třetí ligy. A nad Benešovem vyhráli 4:1. Co poslední herní test před startem jarní části ukázal?

Místo v sestavě nemá nikdo jisté

Ačkoliv zápas skončil 4:1, trenér David Horejš úplně spokojený nebyl. A to zejména s výkonem svých svěřenců v prvním poločase, který vyhráli 1:0 brankou v závěru. Ale nepřesvědčili. Chyběl důraz v pokutovém území i přímočařejší a rychlejší akce. V záložní řadě kromě Petra Javorka hráči zaostávali. „Chyběl nám pohyb. Opravdu bych byl nerad, kdybychom se v příštím týdnu prezentovali takovým fotbalem, jaký jsme předvedli v prvním poločase proti Benešovu,“ dodal Horejš.

Trenéři soupeřů na výzvědách moc nezjistili

Pokud se bylo na zápase podívat víc zpravodajů nejbližších budějovických soupeřů než bývalý písecký kouč a nyní asistent v druholigovém Hradci Králové Ondřej Prášil, o moc moudřejší neodjížděli. Protože o budějovické sestavě toho moc nezjistili. „Proti Benešovu si někteří hráči, kteří nastoupili ve druhém poločase, řekli o základní sestavu. Další hráči zase nepodali výkon, který bych očekával,“ popsal Horejš.

Dynamo má dvě varianty rozestavení

V prvním poločase nastoupili Jihočeši v rozestavení jako na podzim - s jedním hrotovým útočníkem a tím byl Táborský. Ve středu hřiště hráli Čavoš s Javorkem a Haškem. Na krajích Puchel a Pouček. Domácí se sice prosazovali po stranách, ale v pokutovém území jim chyběl důraz.

Dynamo proti Benešovu Sestava v prvním poločase:

Staněk - Řezáč, Havel, Novák, Vondra - Puchel, Čavoš, Javorek, Hašek, Pouček - Táborský. Sestava ve druhém poločase:

Křížek - Nitrianský, Havel, Novák, Vondra - Švantner, Hašek, Čavoš, Puchel - Mashike, Sajčič.

„Myslím si, že to bylo hlavně o pohybu,“ konstatoval Horejš. „Ten jsme ve druhé půli zlepšili a bylo to znát. Nebylo to jen o změně rozestavení,“ míní Horejš. Po přestávce ale nastoupil jeho tým v odlišné sestavě. Na hrotu vedle sebe Sajčič a Mashike. Na kraji zálohy Švantner. A prosadit se dokázali o něco více. Navíc na marodce jsou Pešek, Wermke i Kladrubský. Všichni mohou do sestavy promluvit.

Kraje obrany budou silnější

Konkurence na kraji obrany byla na podzim v Dynamu jedna z nejmenších v týmu. Napravo byl Řezáč. Nalevo po odchodu Fundy alternoval Kladrubský a někdy i Pouček. Ale ani pro jednoho to nebyl ten pravý post. Příchod Vondry na levou stranu se ukázal jako dobrý tah. Sparťanský bek je aktivní, nabízí se, centruje. A v přípravě dal tři góly.

„Chci od krajních obránců, aby hráli vysoko, a tohle splňuje. Snad si nějaký gól nechal na ligu,“ pousmál se Horejš. A na druhé straně může být vítanou alternativou Milan Nitrianský. Minimálně bude na tomto postu na mladého reprezentanta Řezáče větší tlak. „Milan nám má co dát. Má nějaký herní výpadek, ale je to zkušený fotbalista,“ dodává Horejš

V bráně problém nebude

Na podzim se do branky dostal Jindřich Staněk a vytrval. Chytal v přípravě, v generálce nastoupil v prvním poločase. Moc práce neměl, ale chybu neudělal. Při šanci soupeře tým podržel. Obranu dirigoval. Zdá se, že ani pro jarní část sezony kolegu Zdeňka Křížka jen tak do branky nepustí.

Útok je nabitější

V minulých sezonách byla kolonka útok na soupisce Dynama chudým příbuzným k záloze a obraně. Teď vypadá zajímavě. Z podzimu zůstali Mashike a Táborský. Přibyl ještě Srb Sajčič, který se nejeví zle, a do útoku patří i Patrik Švantner, jenž může hrát i na kraji obrany. Tady mít David Horejš problém nebude. I proto si klub nemusel nechat diktovat podmínky od Batioji, o kterého stál, ale mohl ho pustit.