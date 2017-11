Kluby se na naše hráče ptají, říká šéf českobudějovických fotbalistů

Ve Vlašimi v srpnu začali skvělou jízdu. Vždyť málokdo tehdy mohl tušit, že se po úvodní domácí remíze se Žižkovem Jihočeši rozehrají k tomu, aby většinu podzimu byli na čelních pozicích druhé ligy.

Výhra 2:0 na hřišti soupeře ve druhém kole byla tehdy překvapivá a započala sérii tří vítězství v řadě, která svěřence Davida Horejše katapultovala na vrchol druhé nejvyšší soutěže, kde se drží dál.

Dynamo ČB po polovině ligy Střelci

Ivo Táborský 4 góly

Jakub Pešek 4 góly

Elvis Mashike 3 góly

Roman Wermke 3 góly

Patrik Čavoš 2 góly

Lukáš Havel 1 gól

Jiří Kladrubský 1 gól

Petr Javorek 1 gól

Michal Řezáč 1 gól

Jindřich Kadula 1 gól Gólové nahrávky

Elvis Mashike 3

Petr Javorek 3

Jakub Pešek 3

Ivo Táborský 2

Roman Wermke 2

Patrik Čavoš 1

Jindřich Kadula 1

Lukáš Havel 1 Odehrané minuty

Michal Řezáč 1 350

Novák Pavel 1 350

Jiří Kladrubský 1 322

Patrik Čavoš 1 305

Roman Wermke 1 277

Petr Javorek 1 260

Elvis Mashike 1 206

Jakub Pešek 1 113

Ivo Táborský 1 082

Lukáš Havel 968

Lukáš Pouček 334

Jindřich Kadula 305

Matěj Helešic 293

Petr Benát 185

Jakub Moravec 91

Daniel Turyna 63

V sobotu od 16.15 hodin hostí Jihočeši Vlašim v odvetě. I tenhle zápas bude důležitý. Dynamo je aktuálně třetí. Tři body ztrácí na vedoucí Opavu, která má o jeden zápas víc, a bod na druhý Třinec. Zespodu se na vedoucí trio dotahuje exligová Příbram.

„Buď nás tenhle zápas zasune někam, kde nechceme být, anebo nás udrží na místech, kde jsme měli být dávno,“ říká generální manažer Dynama Martin Vozábal, který připomíná poslední dva zápasy s Pardubicemi a v Třinci, kde podle něj mohl tým vyhrát. „Chyběly nám góly. Dávat víc gólů, tak už jsme v tabulce nahoře a úplně v pohodě,“ vysvětluje.

S majiteli proberou budoucnost

Zápas to bude důležitý i z toho důvodu, že pomůže určit směr, jakým se Dynamo v zimě vydá dál. Upřednostní sportovní stránku, nebo případnou finanční injekci za prodej hráčů? „Bude to o tom, že si musíme s majiteli klubu na prosincové valné hromadě říct, jakým způsobem směřovat dál,“ vysvětlil Martin Vozábal.

Protože tím, jak se Jihočechům daří na hřišti, stávají se i hráči základní sestavy mnohem zajímavější na přestupovém trhu. Zatímco když vedení klubu mluvilo v létě při prodeji Fundy těsně před startem soutěže o nabídce z čistého nebe a o tom, že žádné další nejsou, teď se situace trochu mění. „Máme hráče, kteří jsou ochotní na sobě dál pracovat, a máme hráče v zajímavém věku,“ souhlasí Vozábal.

Jihočeši mají v základní sestavě reprezentance do 21 let brankáře Staňka nebo obránce Řezáče. A to je jev, který se na jihu Čech v poslední době moc neobjevoval. Naposledy zřejmě na přelomu tisíciletí, kdy na olympijském turnaji v Sydney hráli v jednom týmu Roman Lengyel a právě Martin Vozábal. „Já byl ale jen střídajícím hráčem. V základní sestavě hrál Roman Lengyel,“ připomíná Vozábal.

Vedle reprezentantů ve druhé lize ale vynikají i záložníci Čavoš, Wermke nebo Pešek a zajímavým hráčem pro řadu klubů může být i útočník Mashike. Všem je do 24 let. A všichni od léta ukázali progres.

„Zlepšili se. To je pravda. Hráči udělali obrovský kus práce. Vybojovali si stále místo v základní sestavě a hra Řezáče, Havla, Wermkeho, Peška nebo Čavoše je úplně jiná než v minulé sezoně,“ souhlasí trenér Dynama David Horejš, který by si rozhodně ze své pozice nepřál, aby v zimě přišel třeba o tři hráče.

„Je to samozřejmě těžké odhadovat, ale máme tady kluky, kteří by měli být schopní hrát první ligu. Koneckonců z hráčů s perspektivou jsme náš tým také skládali. Přeju jim, aby si ligu někdy zahráli, ale nejvíc bych si přál, aby ji hráli v Budějovicích,“ říká kouč Horejš.

Ještě nikdo neodchází

Konkrétní nabídku na žádného hráče zatím českobudějovický klub nedostal. Dotazy na možné transfery se ale objevují a v zimní přestávce pak i nějaká nabídka může přijít.

„Přiznáváme, že na prodej je každý hráč a kdykoliv. Zvlášť v malém klubu, jako jsme my, který má vždy v rozpočtu příjmů kolonku za prodej hráčů. Ovšem půjde o konkrétní nabídky. U některé si třeba můžeme říct, že nám za to nestojí. Ale může přijít taková, kdy si sedneme na zadek a řekneme si, že to budeme hrát klidně i v deseti, protože tahle částka nám v rozpočtu pomůže vyřešit hodně věcí,“ vysvětlil Vozábal. „Tohle ale dopředu nejde nalajnovat.“

Pro Jihočechy bude uvažování o možných prodejích hráčů důležité i z toho důvodu, jestli budou chtít hrát na jaře o postup. Což dosud nikdo neřekl.

„Pokud veřejně půjdeme ven s prohlášením, že chceme hrát o první ligu, pak bude potřeba náš kádr ještě doplnit a zkvalitnit,“ dodává generální manažer Martin Vozábal.

A přidává se i kouč Horejš. „Kádr máme úzký a zvýšit v něm konkurenci je potřeba v každém případě. I kdybychom si řekli, že chceme výš, nebo hráli jen na špici druhé ligy,“ říká.

Na tohle rozhodování je ještě čas. V sobotu přijede Vlašim.