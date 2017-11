Do Budějovic míří Pardubice s plánem na kombinační hru i brejky

„Hodně lidí se tam sice protočilo, ale teď hrají dva tři roky pohromadě a tým si pomalu sedá,“ řekl o protivníkovi pro web FK Pardubice kanonýr Michal Petráň, jenž v Budějovicích dříve působil.

„Vůbec nehrají špatně, což dokazuje jejich postavení v tabulce, a mají podobně vyrovnaný tým, jako máme my. Takže to bude tuhý souboj. Uvidíme, jak to dopadne,“ přemítal.

I když mezi prvními Budějovicemi a čtvrtými Pardubicemi dlí ještě Třinec a Opava, ztráta Východočechů je minimální - pouze dvoubodová. Proto by je triumf nad Dynamem a zároveň zaváhání Opavy v Příbrami a Třince ve Vlašimi mohly katapultovat dokonce na úplnou špici soutěže.

„Musíme hrát po zemi, kombinačně, to myslím nemají moc rádi,“ hledá forvard Petráň účinný recept na soupeře. „Budějovice jsou spíš tým do soubojů, i brejky by nám mohly pomoci. No a pochopitelně co nejvíc držet míč,“ dodal s tím, že bude rovněž důležité uhlídat útočníka domácích Iva Táborského. „Zahrál si i první ligu, takže má velké zkušenosti,“ podotkl Petráň.