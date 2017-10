Staněk hájí branku Českých Budějovic i reprezentace do 21 let

Fotbal

Zvětšit fotografii Jindřich Staněk v době, kdy působil v Evertonu. | foto: Sport Invest Group

dnes 9:25

Pochází ze Strakonic. Fotbal se od 10 let učil v pražské Spartě a v sedmnácti se přesunul do anglického Evertonu. Dnes je prvním brankářem české reprezentace do 21 let. Kdo to je? Že nevíte? Napovíme, že se výrazněji dostává do povědomí českobudějovických fotbalových fanoušků. Ano. Kdo tipoval jméno Jindřich Staněk, ten se trefil. Po delší době má Dynamo stabilního hráče v reprezentaci do 21 let.