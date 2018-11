Budějovický kapitán Kladrubský: Máme nejsilnější tým za poslední roky

Teď vás čeká souboj o první místo s Jihlavou. Je to zápas podzimu?

Je. A my ho chceme a potřebujeme vyhrát. Tím, že jsme v Chrudimi jen remizovali, nemáme bodový polštář.

Byla tahle remíza facka po výhře nad Hradcem Králové a varování, že nesmíte nic podcenit?

Myslím si, že jsme nic nepodcenili. Soupeř byl nepříjemný a těžko tam bude někdo vyhrávat. Hradec tam třeba prohrál 1:3. My jsme to výsledkově nezvládli. Hlavně první poločas. Než jsme se rozkoukali, tak nám utekl mezi prsty.

Když zapomenete na tenhle jeden zápas, jak jinak vnímáte hru, kterou se prezentujete?

Říká se, že by člověk neměl být nikdy spokojený. Vždycky tam jsou chyby. To k tomu patří, ale za tu dobu, co jsem zpět v Dynamu, je tahle sezona nejlepší. Tedy, co se týká herního projevu. A daří se nám docela i výsledkově. Byly zápasy, co jsme výsledkově nezvládli, ale hra byla pokaždé dobrá.

A síla kádru?

Je to podobné. Myslím si, že tenhle kádr má největší sílu za dobu, co tu jsem. Řeknu to možná trochu blbě, ale dřív chodili většinou hráči na doplnění kádru. Teď v létě přišli kluci, co bojují o základní sestavu, a je to strašně znát.