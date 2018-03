Start jara se odkládá. Budějovičtí fotbalisté tak míří do Vlašimi

Indicie tomu nasvědčovaly. A včera se dočkali oficiálního stanoviska. První jarní kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže se odkládá. Hrát nebude Dynamo ani Táborsko.

A českobudějovický tým se tak představí na hřišti už dnes po poledni – ve Vlašimi v druhé generálce na druhou nejvyšší soutěž. Ta pro něj začne až příští pátek v Hradci Králové.

„Ve druhé lize není povinnost mít vyhřívaný trávník. My ho sice máme, ale zapnutí technologie stojí v řádech stovek tisíc korun. Během jara je řada termínů, kdy se dá kolo dohrát, tak jsme rádi, že se kolo odložilo. Terény nebyly způsobilé,“ uvedl klubový šéf Martin Vozábal.

Jihočeši se jinak na start jarní části sezony těšili. V zimě kvalitně potrénovali. Ani mrazivé počasí jejich přípravu příliš nezkomplikovalo. „Byl jsem spokojený s přístupem hráčů. A do jisté míry i s výkony a výsledky v přípravných zápasech. Samozřejmě jsme tam měli několik duelů, které se nepovedly. Ale v těch jsme si chyby dokázali analyzovat,“ vyprávěl včera po ránu dobře naložený trenér Dynama David Horejš.

Spokojený byl kromě přípravy i s posílením svého mužstva. I když ta největší možná posila českobudějovickému mužstvu unikla.

„Asi můžeme říct, že jsme intenzivně jednali s Davidem Lafatou o jeho možném návratu do Budějovic. Já osobně jsem s ním byl na obědě několikrát. Martin Vozábal s ním jednal také. Nakonec to dopadlo tak, že zůstane ve Spartě. Je to Sparťan a k tomu klubu má velký vztah. Ale cítili jsme z něho, že Dynamo mu lhostejné není, a to nás těšilo,“ popisoval kouč David Horejš.

Příchod Lafaty by podle trenéra vyřešil velký problém Dynama. A to je střílení gólů. „Chtěl bych od útočníků, aby dokázali dát víc než tři góly za podzim. Tohle by byl útočník, u kterého je předpoklad, že dá osm devět gólů,“ dodal Horejš.

A Martin Vozábal je přesvědčený, že více gólů by znamenalo i první místo v tabulce druhé ligy.

Když nevyšel Lafata, Jihočeši přivedli jinou posilu do útoku. Jmenuje se Lazar Sajčič. Je ze Srbska a je mu 21 let. „Jeví se nám velmi dobře a může to být i zajímavá alternativa do budoucna,“ přiblížil David Horejš. Do útoku je ještě připraven Patrik Švantner, který se vrátil z hostování ve Varnsdorfu.

Jinak Dynamo do obrany přivedlo Jana Vondru s Milanem Nitrianským a do zálohy Filipa Haška s Erikem Puchelem. Skončil Benát a na hostování do Roudného putoval Hála. Z hostování se do mateřských klubů vrátili Matoušek a Helešic.

Jihočeši jsou po podzimní části soutěže na čtvrtém místě tabulky. Na první Opavu ztrácejí jen tři body. Na druhé postupové místo jen bod.

„Příbram se k postupovým ambicím otevřeně hlásí, to samé Opava. Od nás by bylo alibistické říkat, že o postup hrát nechceme. Budeme o něj hrát do posledního kola. Konečný výsledek si pak v létě vyhodnotíme,“ dodal Vozábal.

Vzniknout má nová akademie

Novinkou pro letošní jaro jsou i přípravy na novou mládežnickou klubovou akademii. Ta má být jednou z deseti, které chce mít po celé republice fotbalový svaz. Má nahradit stávající Akademii Karla Poborského a její největší novinkou by měl být fakt, že by v ní měli být plně profesionální trenéři u všech kategorií.

„Jednáme teď o tom se svazem i s městem. Měla by to být naše klubová akademie s provázaností na Jihočeskou fotbalovou akademii, která je pro hráče U14 a U15. Podmínkou je, že trenéři u všech kategorií budou mít to nejvyšší vzdělání,“ přiblížil zatím Martin Vozábal.