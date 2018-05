Lafata o akademii: Patent na trénování nemám. Chci si to vyzkoušet

Jaká by tedy měla být vaše role v akademii?

Měl bych tam působit jako dovednostní trenér. Měl bych mít na starosti spíš ofenzivní hráče.

Láká vás to?

Co se týče akademie, myslím si, že to je perfektní věc. Dřív systém sportovních tříd fungoval. Já nebo další hráči jsme tím prošli. Je dobře, že se to obnovuje.

Musel jste si dělat i trenérskou licenci?

Mám B-licenci. A uvidím, jestli se na A-licenci přihlásím. Nejdřív si to chci vyzkoušet. Podle toho se rozhodnu. Do ničeho se nehrnu a nechvátám.

Nepřipadalo v úvahu, že byste si ještě šel zahrát za Dynamo?

Za svoji kariéru jsem toho odehrál dost a už jsem cítil, že nastal nejvyšší čas skončit. Byl jsem rád, že se naskytla šance zapojit se do akademie. Pocházím z jižních Čech. Stále tu bydlím. Nechci úplně říct, že to je logický krok, ale tak nějak to vyplynulo. Nemám patent na trénování. Je to vlastně zkouška, jestli to bude fungovat. Jestli to bude bavit mě i kluky, které budu trénovat.

Neplánoval jste třeba pauzu?

Já si myslím, že pauza nějaká bude. Proto nastupuju jako dovednostní trenér. Nechci říkat, že tam chodit nebudu, ale práce budu mít asi míň než profi trenéři, kteří tam budou od rána do večera. Chci si to sám vyzkoušet, jestli k tomu budu. Pak můžeme nabalit víc věcí.

Kdy byste měl nastoupit?

Prvního července startuje akademie. V srpnu už bych se měl zapojovat i já.